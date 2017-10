Otázky v prieskume o jadre EÚ neboli sugestívne, reaguje Sulík na vyjadrenia Fica

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Otázky v prieskume o jadre Európskej únie, ktorý si strana Sloboda a Solidarita dala vypracovať agentúrou Polis Slovakia, neboli sugestívne ale úplné, a ich úlohou bolo ľuďom otvoriť oči. V piatok to na margo samotného prieskumu a kritiky otázok v prieskume uviedol predseda strany Richard Sulík.

Otázky boli konzultované s Baránkom

Ako zdôraznil, otázky konzultoval aj so šéfom Polisu Jánom Baránkom. Sulík poukázal na to, že táto agentúra vypracovala aj predchádzajúci prieskum o jadre, v ktorom sa zhruba 70 percent respondentov vyjadrilo za to, aby Slovensko do užšieho klubu patrilo. Preto chcel, aby aj jeho prieskum robila tá istá agentúra.





"Nebolo prekvapivé, že 69 percent odpovedalo, že chcú byť v jadre. To je taká istá otázka, či ľudia chcú nižšie dane či pečené holuby. Nemá žiadnu výpovednú hodnotu," povedal Sulík a opakovane odmietol, že by jeho otázky boli sugestívne.





"Nemusím tam dávať pozitívne formulované otázky, nebudem tam dávať otázky, kde by som aj ja odpovedal áno," povedal Sulík s tým, že takou otázkou by bolo, či je za účasť v jadre, ak by to znamenalo lepšiu ochranu schengenských hraníc. "Načo sa pýtať, či chcete pečené holuby? Všetci chcú pečené holuby. Ale ak poviem, či chcete pečené holuby, aj keď stoja tisíc eur, tak to je úplná otázka," vysvetľoval ďalej europoslanec.

Fico chce byť za pekného

Sulík zároveň odmietol spôsob, akým premiér Robert Fico diskutuje o jadre EÚ. "Jadro jednoducho neexistuje, je to ako Yety, Columbova žena," povedal Sulík s tým, že slepo sa niekam hrnúť svedčí o nedostatku sebavedomia.

Fico chce byť podľa neho za pekného u nemeckej kancelárky Angely Merkelovej alebo francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ale záujmy Slovenska u neho nie sú na prvom mieste.

Sulík tvrdí, že SaS chce byť pri stole, snažiť sa vplývať na vývoj v EÚ, ale neplašiť sa a najprv si zistiť, čo nás určité európske politiky budú stáť a čo z toho budeme mať. Zároveň sa mu nepáčia Macronove návrhy na zmenu Únie. "Má riešiť problémy Francúzska, majú ich tam hodne. Nerozumiem, prečo sa venuje EÚ," dodal Sulík.

