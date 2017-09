Otázka bezpečnosti spája myšlienkové prúdy v EÚ, SaS považuje boj s terorizmom za veľkú výzvu

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) - Práve otázky spojené s bezpečnosťou Európanov môžu byť tmelom súdržnosti v časoch, keď sa v Európskej únii sformovali dva myšlienkové prúdy - zástancov hlbšej integrácie a zástancov spomalenia integračného tempa a posilnenia úlohy národných štátov. Vyplýva to zo slov podpredsedu SaS Ľubomíra Galka.

Ten vystúpil na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti pod hlavičkou organizácie Československý legionář v Brne. Informovala o tom hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Svet rieši zmenu paradigmy

„Ľudia si často uvedomia, aké je niečo vzácne až vtedy, keď to stratia. Väčšina Európanov našťastie nemusí myslieť na to, aký je krehký mier. To, že môžu večer svoje deti uložiť bez toho, aby im za oknami hvízdali strely a aby sa museli báť nočných poplachov, však nie je všade samozrejmosť,“ uviedol exminister obrany a tímlíder SaS pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Galko, podľa ktorého dnes celý svet rieši zmenu paradigmy, keďže ešte nie tak dávno bezpečnosť a s ňou spojené výdavky na obranu a bojaschopnosť armády boli na okraji pozornosti verejnosti.

„V súčasnosti to už nie je možné takto vnímať. Dôvodov je viacero a žiaden z nich nie je menej dôležitý. V prvom rade cítime konflikt na Ukrajine, ktorý je reakciou Ruska na rozširovanie liberálnej demokracie do východnej Európy. Slovensko viac než iné krajiny citlivo vníma dianie u bezprostredných susedov. Na zmeny v bezpečnostných politikách výrazne vplýva vznik takzvaného Islamského štátu a s tým spojená vlna teroristických útokov islamistov," pokračoval Galko.

Bezpečnosť môže byť tmelom

V tejto súvislosti poslanec NR SR pripomenul, že teroristi útočia na najnečakanejších miestach a ich kroky sú namierené proti civilnému obyvateľstvu. „Je to podlé. Rozosievanie strachu a útoky na miestach verejných zhromaždení sú zbraňou, proti ktorej sa dá bojovať len tak, že sa nezľakneme,“ povedal Galko, ktorý boj s terorizmom považuje za jednu z najväčších výziev v európskom bezpečnostnom priestore. Galko tiež tvrdí, že neustávajúcim problémom je migračná kríza.

"Bezpečnosť môže byť tým európskym tmelom súdržnosti v dobe, keď sa v EÚ sformovali dva silné myšlienkové prúdy. Jeden prekonanie krízy dôvery vidí v rýchlejšej integrácii, a teda v centralizácii a druhý, naopak, volá po spomalení integračného tempa, decentralizácii a posilnení úlohy národných štátov. Zdá sa, že práve v otázke bezpečnosti, v ochrane schengenskej hranice spoločnými silami panuje zhoda v oboch táboroch,“ uzavrel.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.