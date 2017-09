Oslavujte kráľa! Nadal 16. grandslamovým titulom opäť posilnil svoj status legendy, píšu médiá

New York Times (USA): „Rafael nadal vyhral US Open a získal 16. grandslamový titul. Krvavé kolená, boľavé zápästia, pochybnosti o sebe, to všetko je zrazu prečo. Nadal zahnal démonov z minulosti a ako 31-ročný je opäť svetovou jednotkou. A v sumáre víťazstiev v tomto roku na grandslame dorovnal Federera na 2:2. Pokým finále v Austrálii na začiatku sezóny bolo z pohľadu Nadala veľkým prekvapením, to v New Yorku už nie. Veľký šampión je späť.“