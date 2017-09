Osemfinalista US Open Dolgpolov o podozreniach: „Nemôžem ovplyvniť, čo sa píše“

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) - Ukrajinský tenisový ekvilibrista Alexandr Dolgopolov už je v osemfinále grandslamových US Open v New Yorku proti Španielovi Rafaelovi Nadalovi, nemôže však hľadieť iba vpred. Okolie je o tento prienik zvedavejšie, ako sa vyvíja prípad podozrivých úkazov na stávkovom trhu z 20. augusta v súvislosti so zápasom 28-ročného niekdajšieho 13. hráča svetového rebríčka ATP Dolgopolova v 1. kole prípravného podujatia v americkom Winstone-Saleme v Severnej Karolíne proti Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi (3:6, 3:6).

"Sám som zašiel za ľuďmi z Útvaru integrity tenis a pokúsil som sa dať im všetky informácie, aby sa to vyriešilo rýchlejšie," prezradil aktuálne 64. muž Dolgopolov po tom, ako v sobotu v 3. kole v lokalite Flushing Meadows prekonal Srba Viktora Troického 6:1, 6:0, 6:4. V osemfinále na veľkej štvorke je premiérovo od medzinárodných otvorených majstrovstiev USA 2011, v rovnakej sezóne dokonca bol vo štvrťfinále na Australian Open v Melbourne.

Situáciu ovplyvniť nemôže

"TIU mi nepovedal nič o štádiu skúmania. Nepýtal som sa. Pýtali sa ma na určité veci, otázky kládli oni. To je celé. Nemôžem robiť nič viac," skonštatoval Dolgopolov a vylúčil, že záležitosť má dopad na jeho pohodu: "Vidíte, že hrám. Som v poriadku a darí sa mi. Pochopiteľne, že tá vec je mrzutá, ale to je všetko. Keď ľudia chcú niečo napísať, urobia to. Nemôžem to ovplyvniť, nie je to v mojej moci."





Hovorca TIU Mark Harrison povedal, že sa k nim doniesol rozruch na trhu s hazardom, ale príslušné dianie len vyhodnocujú, nedostalo sa do režimu vyšetrovania. Harrison pripomenul, že k podozrivým stávkovým úkazom môže viesť mnoho iných faktorov než korupčných.

Jasný favorit

Dolgopolov proti Monteirovi spočiatku bol pomerne jasným favoritom s kurzom 1,37, ale približne dve hodiny pred začiatkom stretnutia stúpol na 1,67 a neskôr dokonca na 3,15. Takýto záujem tipujúcich o vklady na Brazílčana výrazne naznačil, že v pozadí mohli byť hazardéri s internou informáciou o výsledku Ukrajinca už v predstihu.

Dolgopolov v prvom sete získal iba štyri fiftíny na returne a do konca duelu si nevypracoval ani jeden brejkbal, čo sa mu za sezóny 2016 a 2017 predtým stalo iba dva razy - zhodne proti legendárnemu Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, podotkol web Tenisový svet. Naopak, Monteiro premiérovo v kariére na "harde" na takejto úrovni nečelil žiadnemu brejkbalu. V siedmich predchádzajúcich súbojoch tohto typu prišiel o servis dovedna 31-krát.

