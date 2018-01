Ortopedickí technici odmietajú navrhnutý cenník od VšZP, za ortézy chce doplatky v stovkách eur

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT) zásadne odmieta podmienky, ktoré na stredajšom rokovaní ponúkli zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Podľa zverejnených informácií v tlačovej správe VšZP plánuje bez odbornej a verejnej diskusie od 1. februára 2018 zaviesť nový cenník individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok. Ten by mal priniesť nové doplatky na ortopedické pomôcky.

Cenník sa dotkne stoviek položiek

Ako informovali ortopedickí technici, ide celkom o viac ako 500 položiek. "Je nepredstaviteľné, aby za reciprokačnú ortézu, ktorá umožňuje deťom s detskou mozgovou obrnou alebo rázštepom chrbtice vertikalizáciu a lokomóciu, doplácali rodičia pacienta viac ako 400 eur," uviedla viceprezidentka SKOrT Andrea Černá.





Títo pacienti majú podľa návrhu VšZP platiť ďalej aj za detské členkové ortézy doplatok v sume viac ako 100 eur. Ortézy zápästia a rúk pre takto choré dieťa budú s doplatkom takmer 80 eur. "Dokonca ťažko telesne postihnutí pacienti s amputáciami by platili za privykaciu protézu od 200 do 650 eur a za definitívnu protézu od 300 do 1 200 eur," tvrdí komora.

Správny spôsob šetrenia

Ortopedickí technici preto žiadajú vládu a poslancov Národnej rady SR, aby zvážili, či je toto správny spôsob šetrenia. "Aktuálny cenník je platný do konca januára. S novým cenníkom poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vo výdajniach ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok nesúhlasia a odmietajú ho. Zo strany VšZP ide o nátlak v časovej tiesni. Komora má za to, že zmluvné vzťahy a ich detaily mali byť doriešené ešte pred koncom minulého roka. Avšak VšZP sa k téme prihlásila až po medializácii 28. decembra minulého roka," dodala komora.





Doplatky na úrovni 100 eur chce podľa komory Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviesť aj za bežne vydávané pomôcky, napríklad za ortézy po operácii kolenného kĺbu. Za pevné plastové ortézy pri zlomeninách nohy, predkolenia alebo členku by mali pacienti doplácať aj viac ako 60 eur.

Slovenská komora ortopedických technikov upozorňuje na skutočnosť, že tieto doplatky by boli v rozpore s platným opatrením Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru a garantuje dostupnosť individuálnych ortéz a protéz všetkým pacientom bez doplatku.

