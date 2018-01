Országha udivuje, že sa počas olympiády hrá Tipsport liga a vyjadril sa aj k neúčasti v Pjongčangu

BANSKÁ BYSTRICA 20. januára (WebNoviny.sk) - Na februárové zimné olympijské hry do kórejského Pjongčangu nepocestuje tréner hokejistov Banskej Bystrice Vladimír Országh.

Pre potreby reprezentačného mužstva Slovenska ho neuvoľnilo vedenie materského klubu, pretože jeho zverenci počas ZOH budú hrať až sedem duelov v najvyššej domácej súťaži Tipsport lige.

Ja som s touto možnosťou počítal. Hovorili sme o nej s prezidentom klubu pred tromi týždňami, takže som s tým vyrovnaný.

Na jednej strane olympiáda je olympiáda, ale na druhej mám určité povinnosti aj v klube. Keďže sa niektoré veci nedotiahli, zostávam v Banskej Bystrici. Nemám s tým problém. Bol by som však nerád, aby sa vytvárala nejaká negatívna energia okolo mojej osoby alebo národného tímu, pretože všetci vieme, s akými negatívnymi emóciami sa pred štyrmi rokmi odchádzalo do Soči. Nechcem, aby sa niečo také zopakovalo, vyjadril sa k rozhodnutiu vedenia majstrovského HC 05 iClinic Banská Bystrica Vladimír Országh.

Na olympiádu do Pjongčangu s novou víziou

Kouč "baranov" si myslí, že hokejová verejnosť na Slovensku by mala hokejistov v národnom tíme podporiť, rovnako tak aj celý realizačný tím, aby všetci odcestovali na olympiádu s pozitívnymi pocitmi.





K prípadnej zmene rozhodnutia zo strany klubu spod Urpína dodal: "Teraz už nemá význam prerušovať ligu, pretože chyba sa stala dávno predtým. To, že nie je reprezentačná prestávka v krajine, ktorá cestuje s hokejovým tímom na olympijské hry, je naozaj udivujúce. Play-off sa blíži rýchlo a hľadať iné termíny, na to už nie je priestor. Ak príde iné rozhodnutie z vedenia klubu, nebudem mať s tým problém. Pre mňa je dôležité, že na olympiádu ideme s novou víziou, čerstvým vzduchom. Bol by som teda naozaj nerád, ak by som bol ja príčina k vytvoreniu negatívnej atmosféry okolo reprezentácie.“

Účasť na šampionáte by nemala byť ohrozená

Na dohady, že vedenie banskobystrického klubu neuvoľnilo Országha na olympiádu preto, že prezident SZĽH Martin Kohút vetoval predĺženie prestupového termínu hráčov v Tipsport lige z 15. februára na 1. marec, kouč tímu spod Urpína poznamenal: „Nemyslím si, že by to malo tento súvis, pretože rozhodnutie klubu, že ma neuvoľní, neprišlo zo dňa na deň. My sme túto alternatívu preberali tri týždne dozadu, teda skoro mesiac. Takže s týmto to nemá nič spoločné.“

Účasť Vladimíra Országha na majstrovstvách sveta 2018 v úlohe asistenta reprezentačného trénera Craiga Ramsayho by po jeho neúčasti na ZOH nemala byť ohrozená.

"Nemyslím si, že by som mal prísť o majstrovstvá sveta. Ak budú o mňa stáť, rád sa k reprezentácii pripojím. Nešťastné je hlavne to, že počas olympiády sa hrá domáca súťaž, teda nie je reprezentačná prestávka. To je najväčší problém. Chápem klubovú politiku, pretože keď sa pozrieme na tabuľku, tak ak prehráte dva-tri zápasy, môžete ísť z prvého miesta na piatu priečku. Dnes má päť mužstiev reálnu šancu na titul, plus Poprad je taktiež nepríjemný. Bude veľký rozdiel začínať play-off z prvého a druhého miesta, než napríklad zo štvrtého. Reálne môžeme povedať, že jeden z tímov, ktoré môžu vyhrať titul, neprejde prvým kolom play-off. Jednoducho sa tam nezmestí. Chápem teda rozhodnutie môjho klubu a som s tým vyrovnaný a zmierený,“ dodal Vladimír Országh.

