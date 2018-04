Organizátori Za slušné Slovensko kritizujú premiéra, že na zemiaky si čas nájde, ale na nich nie

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko požadujú, aby nový minister vnútra nebol nominantom strany Smer-SD.

Zástupcovia to uviedli v pondelok na brífingu s tým, že ak sa má komplexne obnoviť dôvera ľudí v štátne inštitúcie, je táto požiadavka oprávnená. Občianska iniciatíva tiež požiadala o stretnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby spoločne diskutovali o aktuálnych spoločenských témach.

Menovanie nového ministra vnútra

Pellegrini sa s nimi podľa nich môže stretnúť najskôr 10. mája, čo sa zástupcom iniciatívy zdá príliš neskoro, pretože situácia po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je stále vážna.





"Chceme sa s pánom Pellegrinim stretnúť čo najskôr, pretože táto téma je aktuálna a situácia je stále vážna a alarmujúca. Menovanie nového ministra by sa malo udiať už tento týždeň, takže je to pre nás príliš neskorý termín. Po tom, ako sme dostali túto odpoveď sme videli, ako si našiel čas počas uplynulého víkendu na zemiaky a na hokej. My sme smerom k nemu komunikovali, že sme ochotní sa s ním stretnúť aj v nedeľu ráno, ak by mu to vyhovovalo. Nestalo sa a aj preto je toto, teda tlačové vyhlásenie jediná možnosť, ako komunikovať," uviedla v pondelok jedna z predstaviteľov Za slušné Slovensko Karolína Farská.

Komplexné vyšetrovanie korupcie

Ďalší z predstaviteľov iniciatívy Juraj Šeliga pripomenul, že v mene všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnili na zhromaždeniach Za slušné Slovensko žiadajú, aby nový šéf rezortu vnútra nebol žiadnym spôsobom spojený so stranou Smer. Podľa jeho slov nejde len o vyšetrenie dvojnásobnej vraždy, ale aj o prijatie systémových zmien a komplexné vyšetrovanie korupcie.





"To, čo nás trápi, alebo to, čo sa chceme opýtať je, čo sa vlastne zmenilo. Aké zmeny prichádzajú? Ako sa ide vyšetrovať korupcia? Toto sú otázky, o ktorých sme sa chceli s premiérom Pellegrinim rozprávať a preto sme žiadali čo najskorší termín. Otázka dôvery ľudí je jednoducho zásadná, zvlášť po všetkých tých udalostiach a medializovaných informáciách napríklad o agrodotáciách a podobne. Ministerstvo vnútra je kľúčové a preto ho musí riadiť nezávislý odborník, ktorý nebude prepojený s vrcholovou politikou," priblížil Šeliga.

Pripomienka k voľbe policajného prezidenta

Podľa Šeligu nemal už exminister vnútra Tomáš Drucker dostatočnú politickú silu, aby mohol samostatne konať v zásadných otázkach.





"Videli sme, ako odstúpil minister Tomáš Drucker, ktorý zrejme nemal tú moc odvolať prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara. Pritom pri vymenovaní novej vlády mal byť práve pán Drucker tým, kto dokáže situáciu upokojiť a priniesť funkčné zmeny do súčasného nastavenia polície. K jeho návrhu zákona o zmene voľby policajného prezidenta, ktorý je momentálne v medzirezortnom konaní, chystáme veľkú pripomienku. Aj preto je namieste, aby sme sa s premiérom rozprávali o tom, ako navrátiť dôveru ľudí v štát čo najskôr," uviedol Šeliga.

Zástupcovia iniciatívy sa majú stretnúť aj s regionálnymi kolegami a zvážiť ďalšie kroky. Nevylúčili ani možnosť ďalších zhromaždení v prípade, že na požiadavku, aby šéf rezortu vnútra nebol spojený so stranou Smer, vládni predstavitelia nezareagujú.





"Budeme reagovať na vzniknutú situáciu podľa toho, ako sa k našej požiadavke postavia predstavitelia koalície. Meno nového ministra vnútra môže byť pokojne výsledkom širokej dohody Národnej rady SR. Ak to však bude opäť človek, ktorý bude nominovaný Smerom, obávame sa, že to nebude v záujme obnovenia dôvery," uzavrel Šeliga.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.