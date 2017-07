Orbán sa obul do Sorosa, Maďarsko bude vždy hrádzou proti pomoslimčenej Európe

BUDAPEŠŤ 22. júla (WebNoviny.sk) - Maďarsko bude vždy útočiskom pre západoeurópskych kresťanov a hrádzou proti "novej, zmiešanej, pomoslimčenej Európe", ktorú presadzuje Európska únia a americký finančník s maďarskými koreňmi George Soros.

V sobotu to na návšteve Rumunska vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Potvrdil svoj odpor voči prijímaniu utečencov, "ktorí by mohli zmeniť kultúrnu identitu krajiny", ako aj to, že riešenie vidí vo výstavbe plotov na hraniciach, a vyhlásil, že pod jeho vedením v Maďarsku "západoeurópski kresťania vždy nájdu útočisko".

Maďari sú ohrozeným druhom

Nízka pôrodnosť Maďarov robí podľa neho z tohto národa "ohrozený druh". Aj na tento problém má podľa neho maďarská vláda riešenie, a tým je vyššie zdaňovanie nadnárodných korporácií, zisky z ktorého pôjdu na podporu pôrodnosti.

Orbánova vláda spustila začiatkom júla proti Sorosovi billboardovú a televíznu kampaň, v ktorej zosmiešňuje jeho názory na utečeneckú krízu. Plagáty a billboardy znázorňovali usmievajúceho sa Sorosa s titulkom "Nedovoľme Sorosovi, aby sa smial naposledy!" a s poznámkou, že 99 percent Maďarov odmieta nelegálnu migráciu. Na niektorých billboardoch sa vzápätí objavili hanlivé nápisy ako "hnusný Žid".

Soros terčom nacionalistických politikov

Soros, 86-ročný finančník a filantrop, sa stáva čoraz častejším terčom nacionalistických politikov a ich priaznivcov po celom svete.

Tŕňom v oku je im predovšetkým jeho podpora liberalizmu, menšín, utečencov a ľudských práv. Priaznivci konšpiračných teórií ho radi vykresľujú aj ako súčasť finančnej elity, ktorá podľa nich ovláda svet.

