Opozícia sa v parlamente pokúsi odvolať Richtera, je nekompetentný minister

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) - Opozičné strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina už vyzbierali dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra práce a sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.

Ako informovali na tlačovej besede, návrh vo štvrtok predložia do parlamentu. Schôdzu predseda parlamentu a SNS Andrej Danko bude musieť zvolať do siedmich dní od podania.





Ako zdôraznila predsedníčka poslaneckého klubu za SaS Natália Blahová, sú presvedčení, že Richter je nekompetentný minister, ktorý permanentne a systematicky poškodzoval najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a ak zostane vo funkcii, ohrozenie bude pretrvávať.

V súvislosti s tým, že sa k práci ministra Richtera začala kriticky vyjadrovať aj koaličná strana SNS, Blahová uviedla, že nevyvolávali s touto stranou o tejto téme žiadne bilaterálne rokovania. Zdôraznila, že ide o princíp, ak SNS a Danko rovnako chápu túto situáciu, môžu pomôcť aj ich hlasmi odvolať Richtera.

Richter zlyhal v najdôležitejšej úlohe

Poslankyňa za OĽaNO Anna Verešová zdôraznila, že minister Richter zlyhal v najdôležitejšej úlohe, akú mal, a to v ochrane detí. Po roku sme tam, kde sme boli pred rokom a pritom nedošlo k žiadnej zmene situácie.





Najschopnejší minister strany Smer-SD má pri ochrane detí reakčný čas vyše 11 mesiacov, vyhlásila. Ak niekto nevidí dôvod na jeho odvolanie, je podľa Verešovej cynik. Ak by mal Richter podľa nej čo i len štipku charakteru, tak by odstúpil sám.

Aj líder Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že dôvody na odvolanie Richtera trvajú už rok. Pýtal sa, prečo to však SNS rok neprekážalo? Mali z toho výhody a dnes zrazu je problém, lebo premiér zo SNS vytrel podlahu. Sú to šmejdi v politike, ktorým nezáleží na ľuďoch, vyhlásil Kollár.

Smer-SD stojí za Richterom

Zo Smeru-SD v stredu zaslali stanovisko, v ktorom sa zdôrazňuje, že premiér a líder najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico ako aj vedenie strany berú na vedomie pripravovaný návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi, ako i stupňujúce sa iné útoky voči jeho osobe.





"Ján Richter má plnú podporu predsedu strany, vedenia a ostatných štruktúr politickej strany Smer-SD, dosahuje historické výsledky pri riadení ministerstva práce a preto je principiálnym záujmom strany jeho pokračovanie vo výkone funkcie ministra práce," zdôraznili vo vyhlásení.

Minister kultúry a podpredseda strany Marek Maďarič pred rokovaním vlády pre média uviedol, že „vo všeobecnosti platí, ak by ktorákoľvek koaličná strana zahlasovala za pád člena vlády, tak je to koniec koalície“. Aj vicepremiér Peter Pellegrini uviedol, že ak by poslanci koaličnej strany SNS zahlasovali za opozičný návrh na odvolanie ministra práce Jána Richtera, bol by to veľmi negatívny signál a mohlo by to mať fatálne následky.

Stanovisko SNS

Podpredsedníčka koaličnej SNS Eva Smolíková v stredu vo svojom vyhlásení uviedla, že minister práce Ján Richter nedosahuje podľa Slovenskej národnej strany kvality ministra, ktorý by mal „položiť” túto vládu. SNS nečakala, že práve tento minister stojí strane Smer-SD aj za pád vlády a za rozpad súčasnej koalície, uviedla Smolíková.





Národniari sú presvedčení, že premiér Robert Fico by mal prijať zodpovednosť aj za tohto člena vlády, podobne, ako to bolo pri ministrovi školstva. Dostatočným dôvodom na jeho nezotrvávaní vo funkcii ministra by mala byť jeho liknavosť pri riešení kauzy Čistý deň.

Zároveň dodala, že ak Smer-SD chce ultimatívne predložiť požiadavku, že celú existenciu vlády stavia len na kartu ministra Richtera, je to pre SNS vážny signál.

