Opozícia podporuje modernizáciu armády, transparentnosť je však podľa Galka nedostatočná

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) – Modernizácia slovenskej armády a transparentnosť nákupov boli hlavnými témami relácie O 5 minút 12 na RTVS, kde spolu diskutovali minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a exminister obrany Ľubomír Galko (SaS).

Galko zdôraznil, že opozícia neútočí na ministra, súhlasí s navýšením výdavkom na obranu, ale upozorňuje, že transparentnosť pri nákupoch nie je dostatočná. „Chcem povedať, že ministra Gajdoša som nikdy neobvinil z korupcie alebo brania provízii,“ povedal na úvod exminister obrany. Gajdoš kritiku odmietol, tvrdí, že transparentnosť chápe v zmysle metodiky Úradu pre verejné obstarávanie.

Účelovo vyrobená analýza

Galko vyčítal ministerstvu, že tají aj to, čo by mohlo byť verejné, napríklad analýzu k nakupovaniu obrnených transportérov 8x8. Tie chce Slovensko vyvinúť, podvozky majú byť od fínskej Patrie. Podľa Gajdoša a ministerstva bude 70 percent výroby na Slovensku a budeme môcť tieto vozidlá ďalej predávať.





Galko upozornil, že je to „blud“, že na Slovensku sa vozidlá iba zmontujú a do tých 70 percent je započítaný aj výcvik. Galko pokračoval, že má informácie, že analýza bola účelovo vyrobená a ministerstvo by si ju pravdepodobne nevedelo obhájiť. Ministra vyzval, aby ju zverejnil a časti, ktoré verejnosť nesmie vidieť, začiernil. „Vy si myslíte, že to komuniké, čo vláda vydala, je netransparentné, nestačí toto národu? Čo ešte potrebujete?,“ pýtal sa Gajdoš.

Nemecké Boxery sú nevhodné

Gajdoš zdôraznil, že 8x8 vyrábajú na základe kritérií ozbrojených síl. Nemecké Boxery sú podľa neho nevhodné, vojaci totiž žiadajú, aby transportéry boli ľahšie a vedeli plávať. Vozidlá chcú vyrábať na Slovensku aj preto, aby postavili zbrojársky priemysel na nohy. Reagoval aj na ďalšiu Galkovu kritiku, a to, že neinformuje ministerských úradníkov, a ani dokonca štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka (nom. Most-Híd). Gajdoš sa ohradil, tvrdí, že konflikt s Ondrejcsákom, ktorý čoraz častejšie ministerstvo kritizuje, nemá.

Gajdoš zopakoval, že on rozhoduje, čo ktorému štátnemu tajomníkovi patrí do kompetencií, a on rozhodol, že modernizácia mu do kompetencií nepatrí. Galko na oplátku podotkol, že s materiálmi z rezortu obrany sú teda lepšie oboznámení napríklad ministri kultúry a poľnohospodárstva, ktorí sú prítomní na rokovaní vlády ako štátny tajomník rezortu. „O čo by vám bolo lepšie, ak by ste mali štátneho tajomníka, ktorý kade by chodil, by hovoril, akého má super ministra. Aj opozícia by mohla potom povedať, že ako dobre bolo bojovať za to, aby ste dostali viac peňazí,“ povedal Galko.

Hostia sa okrem transportérov venovali aj stíhačkám. Gajdoš zopakoval, že v hre sú americké F-16 a švédske Gripeny. To, pre čo sa Slovensko rozhodne, má Gajdoš predložiť do vlády do leta. Keďže Gajdoš rozhodnutie o stíhačkách už raz odložil, Slovensko nestihne mať nové stíhačky do roku 2020, kedy sa končí abonentná zmluva s Ruskom. V relácii priznal, že naše Migy budú abonentku potrebovať do 2022 – 2023.

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vo vzduchu už dokážeme prinútiť levitovať aj väčšie objekty

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.