Opozícia podá návrh na vyslovenie nedôvery Ficovej vláde

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Opozičné strany Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina-Boris Kollár a nezaradení poslanci NR SR sa rozhodli podať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD).

Oznámili to predstavitelia opozície na stredajšej tlačovej besede. Ako povedal líder OĽaNO Igor Matovič, Ficovi dali deväť dní, aby mohol vyvodiť zodpovednosť po udalostiach spojených s prípadom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze začali zbierať hneď po tlačovej besede.

„Bolo zverejnených veľa informácií o tom, že Robert Fico predal svedomie krajiny talianskej mafii. Dovolil, aby ľudia prepojení s talianskou mafiou boli na úrade vlády,“ uviedol Matovič. Pripomenul konanie policajného prezidenta, ktorý podľa neho kryje to, že Fico verejne klame, že Slovensko nemalo informácie o talianskej mafii.

„V demokratickej krajine by zodpovední sami podali demisiu. Robert Fico miesto toho krvopotne zodpovedných bráni, odmietal počúvať varovania a pustil si ľudí prepojených na taliansku mafiu priamo na úrad vlády,“ vyhlásil Matovič.

Matovič hovorí o mafiánskych praktikách



Podľa Matoviča tu dnes máme mafiánske praktiky. Podľa neho to je šok pre mladých študentov, pre novinárov aj pre prezidenta Andreja Kisku.

„Robert Fico miesto toho, aby počúval hlas a svedomie ľudí, začal šíriť konšpiračné praktiky. V posledných troch, štyroch vystúpeniach hovorí, že vražda bola zosnovaná na 5. Avenue za prítomnosti prezidenta Kisku, dohodli k tomu spoluprácu študentov a novinárov, nachystali sa a dokonali dohodnuté. Premiér hovorí, že prezident, študenti, novinári sa dohodli na komplote, na štátnom prevrate a vybrali si obeť, dvoch nevinných mladých ľudí,“ uviedol Matovič s tým, že si ako terč vybral Georgea Sorosa, maďarského Žida v Amerike.

Podľa neho je Fico „hanbou našej republiky“ na celom svete. „Deväť dní sme sa spoliehali na zvyšky svedomia hlboko v jeho duši. dnes sa správa ako šéf všetkých mafiánov,“ uviedol s tým, že verí, že nie každý poslanec vládnej koalície je ochotný vymeniť svoje svedomie za kšefty vedenia svojich politických strán. Podľa Matoviča je podstatné „nadýchnuť sa spravodlivosti“.

Fico podľa Galka rozpútal vojnu



Podpredseda SaS Ľubomír Galko zdôraznil, že o polnoci vypršalo ultimátum, ktoré Ficovi dali. Minister vnútra Robert Kaliňák aj policajný prezident Tibor Gašpar zostali vo svojich funkciách. „Robert Fico rozpútal vojnu, ktorá je inšpirovaná komunistickými čístkami 50. rokov minulého storočia,“ uviedol.



Preto opozícia využíva, že Ústava SR umožňuje poslancom vysloviť nedôveru predsedovi vlády. „Dôvera poslancov voči premiérovi je kľúčovým prvkom,“ povedal.

Podľa neho sa Fico stal symbolom bezprávia, korupcie a rozkrádania verejného majetku. „Jeho nedôveryhodnosť dospela do štádia, keď je vo verejnom záujme, aby mu NR SR vyslovila nedôveru,“ vyjadril a dodal, že Smer-SD, Fico, Kaliňák sú pri vyšetrovaní vrážd novinára a jeho priateľky v ostrom konflikte záujmov.

Galko dodal, že mimoriadnu schôdzu chcú prispôsobiť tak, aby bola po konzultáciách politických strán s prezidentom Andrejom Kiskom. Dovtedy podľa neho majú ministri s poctivými záujmami čas, aby opustili súčasnú vládu.

Poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová uviedla, že vláda, ktorá sa zvnútra rozkladá a nie je schopná plniť úlohy, na ktoré ju ľudia zvolili, nie je dobrá pre našu krajinu.

„Robert Fico namiesto toho, aby bol páchateľ vypátraný, venuje sa osobným sporom s prezidentom. Nepotrebujeme na čele vlády človeka, ktorý šíri konšpirácie. Politika nie je hra, s dôverou občanov sa zodpovedný politik nemôže zahrávať,“ uviedla Remišová s tým, že Fico mohol odvolať Kaliňáka, no uprednostnil seba a túžbu udržať sa pri moci za každú cenu.

„Slovensku pomôže len zásadná obnova dôvery v inštitúcie, v spravodlivosť a v politiku,“ uviedla.

Slovensko je v čase hlbokej krízy



Podpredsedníčka parlamentu a SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová vyjadrila, že Slovensko je v čase hlbokej krízy. „Robert Fico ohrozil bezpečnosť tejto krajiny, keď infiltroval na úrad vlády ľudí spojených s talianskou mafiu. Nezvládol svoju funkciu,“ uviedla.



„Za jeho zlyhania zaplatili dvaja ľudia životom. Slovensko po ich smrti je celkom iné, vyzývam Roberta Fica, aby si to uvedomil. Od tohto Slovenska nemá mandát na to, aby vládol. On a časť Smeru sú súčasť organizovaného zločinu, preto žiadame slobodné predčasné voľby,“ vyhlásila. Zároveň adresovala odkaz občanom, že záleží na každom jednom.



„Nesmieme poľaviť, zabudnúť. Prosím, dokážme im, že tentoraz sa veľmi prerátali,“ povedala. Podľa nej je veľmi dôležité, ako dopadnú plánované piatkové pochody po celom Slovensku. Od ich výsledku by sa podľa nej mohol odvíjať aj postoj koaličného Mosta-Híd.



Nezaradení poslanec Martin Poliačik povedal, že aj nezaradení poslanci prijímajú pozvánku k okrúhlemu stolu. „Plne podporujeme spoločný postup demokratickej opozície,“ uviedol Poliačik.



Poslanci NR SR za stranu SPOLU sa tiež pripájajú k návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.



„Veríme, že odvolanie predsedu vlády a tým i celej vlády nájde dostatočnú podporu v parlamente a spoločne budeme hľadať dohodu na ďalšom postupe v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre poslali z Komunikačného oddelenia strany.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.