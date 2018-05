Opitá 79-ročná Američanka nabúrala najskôr pri cúvaní, a potom aj do reštaurácie

MAMARONECK 7. mája (WebNoviny.sk) - V Spojených štátoch zatkli policajti 79-ročnú vodičku, ktorá pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu ťažko zranila štyroch ľudí. O tragédii v meste Mamaroneck v štáte New York informuje newyorský denník The Journal News.



Vodička narazila v nedeľu do reštaurácie Enzos a zranila celkovo deväť ľudí. Zhrození návštevníci tohto aj okolitých podnikov sa médiám zverili, že videli opitú staršiu ženu, ako nasadla do svojho automobilu, pri cúvaní z parkoviska nabúrala najskôr do dvoch ďalších áut a nakoniec vrazila do ľudí vo vonkajšej časti reštaurácie.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.