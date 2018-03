Online: Prezident Kiska vládu zatiaľ nevymenuje, Pellegriniho požiadal o nový návrh ministrov

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska nevymenuje novú vládu v zložení, ako ju navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini. Kiska to v utorok oznámil novinárom s tým, že Pellegrini má do piatka navrhnúť novú zostavu nominantov na členov vlády. Prezident to už Pellegrinimu oznámil, povedal mu aj konkrétne výhrady k jeho návrhu.

Pellegrini má náročnú úlohu



Prezident Kiska sa zároveň Pellegrinimu poďakoval za vecný, konštruktívny a korektný prístup k úlohe, pred ktorou stojí. „Je to vítaná zmena,“ povedal na adresu dezignovaného premiéra. Dodal, že Pellegrini má náročnú úlohu – musí presvedčiť, že nová vláda prinesie zmeny, ktoré verejnosť očakáva.

„Musí vytvoriť stabilnú vládu, ktorej obsadenie, a to predovšetkým osoba ministra alebo ministerky vnútra, dokáže upokojiť napätú atmosféru v spoločnosti. Vládu, ktorá by mala byť schopná presvedčiť verejnosť, že zabezpečí nezávislé a nestranné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj podozrenia z organizovaného zločinu, o ktorých písal zavraždený investigatívny novinár,“ povedal Kiska.

Desaťtisíce ľudí v uliciach



Podľa prezidenta sú desiatky tisíc protestujúcich v uliciach preto, lebo stratili dôveru v úprimný záujem v spravodlivosť zo strany tých, ktorí stoja na čele najdôležitejších úradov a ministerstiev.



Prezident vyčítal aj roky zaužívané obsadzovanie týchto postov známymi či bývalými obchodnými partnermi, čo vytvorilo v očiach verejnosti nelichotivý obraz.



„Posledné, čo teraz potrebujeme, sú nekonečné diskusie a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslavách narodenín. Ako hlava štátu to nepripustím. Toto nie je cesta k obnoveniu dôvery,“ pokračoval prezident. Na obsadenie postov v novej vláde musíme mať prísne nároky, dodal.

Kaliňáka mal nahradiť Ráž



Dezignovaný premiér Peter Pellegrini doručil v pondelok návrh novej vlády zloženej zo súčasných koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka mal nahradiť Jozef Ráž – úradník z ministerstva zdravotníctva.

Vicepremiéra pre informatizáciu a investície Pellegriniho mal nahradiť košický primátor Richard Raši. Na miesto Mareka Maďariča na rezorte kultúry mala ísť banskobystrická šéfka Smeru Ľubica Laššáková. Gábor Gál mal nahradiť Luciu Žitňanskú na poste šéfky rezortu justície.





20:00 Textový online prenos sme ukončili, ďakujeme vám za pozornosť.



19:26 Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská v reakcii na nomináciu na ministerku zdravotníctva uviedla, že k ministerskej pozícii má prirodzený rešpekt. „Ako doterajšia štátna tajomníčka som sa snažila podieľať sa na zmenách, ktoré by zlepšili stav zdravotníctva na Slovensku,“ uviedla v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.







19:21 S novou nomináciou strany Smer-SD, ktorá bola prerokovaná na Koaličnej rade, strana Most-Híd súhlasí. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. „Sme presvedčení, že vymenovaním novej vlády a následným vyslovením dôvery kabinetu v parlamente urobíme prvý krok k upokojeniu situácie v spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa strany.







19:05 Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí s nomináciou Druckera na ministra vnútra. Druckera považuje za ministra zdravotníctva, ktorý „riadi rezort systémom pokusov a omylov. Zároveň je o ňom známe, že nedokázal premiérovi Robertovi Ficovi účinne oponovať, keď ho takpovediac v priamom prenose ponížil pred verejnosťou“, uvádza sa v stanovisku SaS k nominácii Druckera na ministra vnútra, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.





Podľa SaS je preto „nemysliteľné, aby Tomáš Drucker dokázal zvládnuť úlohy, ktoré by pred ním v rezorte vnútra stáli – výmenu čelných funkcionárov v Policajnom zbore SR ako aj v inšpekcii ministerstva vnútra a celkovú očistu polície od vplyvov organizovaného zločinu“. Z nominácie Druckera je podľa liberálov viditeľné, že koalícia nie je schopná sebareflexie a ženie krajinu do hlbokej krízy. SaS preto opätovne vyzýva poslancov strán vládnej koalície, aby podporili predčasné voľby.



19:02 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker v reakcii na nomináciu za ministra vnútra uviedol, že prijať ponuku Petra Pellegriniho a strany Smer-SD sa rozhodol po viacerých rokovaniach Petra Pellegriniho s prezidentom Andrejom Kiskom a opakovanom spoločnom rokovaní.





18:34 Drucker je síce podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) „sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu“.







Ako sa ďalej uvádza v stanovisku hnutia, pod ktorým je podpísaný jeho predseda Igor Matovič, „Slovensko dnes nevyhnutne potrebuje očistu polície od nominantov nitrianskej mafie, ktorej ju Robert Kaliňák zveril do správy. Slovensko potrebuje políciu úplne nezávislú od politiky a to na sto percent nedokáže verný sluha strany Smer – SD Tomáš Drucker“.



Ak prezident podľa OĽANO myslel vážne svoje slová o dôveryhodnej vláde, ktorá nebude polarizovať Slovensko, tak “na takúto arogantnú hru strany Smer-SD nemôže pristúpiť“. Agentúre SITA poskytol stanovisko Matúš Bystriansky z komunikácie s médiami OĽANO.





17:56 Nominácia Tomáša Druckera je podľa podpredsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského krok zúfalstva. Ako povedal dnes pre agentúru SITA, zo šéfa pošty bol šéfom rezortu zdravotníctva, teraz zas ministerstva vnútra. „Ministerstvo vnútra by mal riadiť človek, ktorý tomu rozumie. Je to však právo Smeru vymenovať koho chce a je právo prezidenta rozhodnúť, ako uzná za vhodné. Súčasnú situáciu by mali rozhodnúť ľudia v predčasných voľbách, lebo vláda stratila legitimitu,“ myslí si Pčolinský.



Predsedníctvo Smeru-SD nominovalo na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera. Na ministerku zdravotníctva Smer navrhuje štátnu tajomníčku rezortu Andreu Kálavskú. Návrh vzišiel po konzultácii s prezidentom, ktorý si ich pozve k sebe a preberie s nimi otázky, ktoré ho zaujímajú. Potom oznámi termín, kedy vládu vymenuje. Novinárov dnes o tom informoval Peter Pellegrini, ktorý je poverený Andrejom Kiskom zostaviť novú vládu. Na iných navrhnutých postoch zmeny nebudú. V stredu doručí Pellegrini prezidentovi nový návrh na zloženie vlády.







17:09 Peter Pellegrini nechcel komentovať krok prezidenta, ktorý odmietol vymenovať na jeho návrh novú vládu. Súčasný vicepremiér dúfa, že sa nezakladá nebezpečný precedens, podľa ktorého by mohla hlava štátu prestať rešpektovať parlamentnú väčšinu.





16:59 Vláda musí byť dôveryhodná, zhodli sa prezident Kiska a zástupcovia Za slušné Slovensko.





16:27 Richard Sulík je presvedčený, že odstúpenie Roberta Fica z postu premiéra situáciu nezmení.





16:13 Peter Pellegrini, ktorý je poverený zostavením novej vlády, sa k aktuálnej situácii vyjadrí o 17:00.







16:06 Po minulotýždňovej demisii premiéra sa podľa poslanca NR SR Martina Fedora (Most-Híd) stal kľúčovým politickým hráčom prezident republiky. „Pre Slovensko je nesmierne dôležitý pokoj a stabilita. Robert Fico svojou demisiou vytvoril podmienky pre rokovania o novej vláde ako cesty k upokojeniu situácie. Názory a výhrady prezidenta ako aj verejnosti treba rešpektovať a počúvať,“ povedal pre agentúru SITA Fedor.



V takejto vypätej situácii by mal mať podľa Fedora najsilnejší koaličný partner silné porozumenie a cit pre návrhy, ktoré môžu prispieť k upokojeniu situácie a stabilite v štáte. „V opačnom prípade vydávame krajinu nepredvídateľným silám. Treba si uvedomiť, že dôveryhodnosť inštitúcií nedosiahneme eskalovaním napätia,“ dodal.







15:37 „Dnes sa lámu dejiny a sme radi, že sa prezident Kiska postavil na stranu občanov, ktorí chcú žiť v slušnej krajine. Sme mafiánska krajina, ktorú nám tu spravili predstavitelia vládnej moci, bohužiaľ aj za pomoci Bélu Bugára (Most-Híd) a aj Andreja Danka (SNS). Robert Fico (Smer-SD) sa tu vysmieval nielen ľuďom, ale aj prezidentovi, keď podával akože demisiu. Je to výsmech aj voličom Smeru, SNS a Mosta-Híd, ktorí tiež nechcú, aby nám tu vládla talianska mafia. Práve táto vláda dopustila, aby ľudia s prepojením na organizovaný zločin stáli priamo pri premiérovi,“ uviedol okrem iného Igor Matovič v reakcii na rozhodnutie prezidenta Kisku.





15:21 Vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky naďalej intenzívne pokračuje.





14:50 Brífing predsedu poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany Manfreda Webera, podpredsedu NR SR a predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára a poslanca EP za Most-Híd Józsefa Nagya bude v utorok o 17:30.





14:12 Zhromaždenia Za slušné Slovensko budú pokračovať tretí týždeň po sebe a v Bratislave a ďalších mestách na Slovensku sa uskutočnia aj v piatok 23. marca.





13:55KDH rešpektuje a oceňuje rozhodnutie prezidenta Kisku zatiaľ nevymenovať novú vládu. Informoval o tom agentúru SITA Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.



13:45 Podľa sociológa Michala Vašečku nominácie Smeru, s ktorými prišiel Peter Pellegrini (Smer-SD), ako-tak vypovedajú o nedostatku kvalitných ľudí vo vnútri strany.





13:12 Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje rozhodnutie prezidenta Kisku za výnimočný krok vo výnimočnej situácii. Liberáli rozumejú tomu, že odmietol vymenovať vládu, v ktorej má byť nástupcom Roberta Kaliňáka jeho kamarát.





„Keď má byť vyšetrená dvojnásobná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, musia byť vyšetrené veci, o ktorých zavraždený novinár písal. Nevieme, ktorá z konkrétnych vecí, o ktorých písal, viedla k jeho zavraždeniu. Drvivá väčšina jeho článkov sa však týkala korupčných káuz, ktoré siahajú k ľuďom blízkym strane Smer-SD. Pokiaľ nepríde k dôslednému a spravodlivému vyšetreniu všetkého, o čom písal, nedozvieme sa, kto je za dvojnásobnou úkladnou vraždou,“ uvádza sa v stanovisku predsedu SaS Richarda Sulíka.





13:03 Prezident Andrej Kiska má podľa politológa Miroslava Kusého ústavné právo rozhodnúť, situácia sa môže skončiť menovaním úradníckej vlády.





12:33 Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) oceňuje, že prezident Andrej Kiska „sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôvery ľudí v štát“. Ako sa uvádza v stanovisku hnutia, pod ktorým je podpísaný jeho predseda Igor Matovič, prezident „mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme môcť radi žiť“. Agentúre SITA sprostredkoval stanovisko Matúš Bystriansky z komunikácie s médiami OĽANO.





12:21 Prezident Andrej Kiska v utorok o 15:00 prijme zástupcov iniciatívy Za slušné Slovensko.





12:16 Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko berie na vedomie a rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Ako povedal Danko pre agentúru SITA, chce sa stretnúť s Pellegrinim a následne sa vyjadrí detailnejšie.





11:50 Prezident Andrej Kiska nevymenuje novú vládu v zložení, ako ju navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini. Kiska to v utorok oznámil novinárom s tým, že Pellegrini má do piatka navrhnúť novú zostavu nominantov na členov vlády.

Nominácie do novej vlády:







Predseda vlády - Peter Pellegrini (Smer)



Vicepremiér pre investície a informatizáciu - Richard Raši (Smer)



Minister financií - Peter Kažimír (Smer)



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny - Ján Richter (Smer)



Ministerstvo dopravy - Árpád Érsek (Most-Híd)



Ministerstvo hospodárstva - Peter Žiga (Smer)



Ministerstvo kultúry - Ľubica Laššáková (Smer)



Ministerstvo obrany - Peter Gajdoš (SNS)



Ministerstvo pôdohospodárstva - Gabriela Matečná (SNS)



Ministerstvo spravodlivosti - Gábor Gál (Most-Híd)



Ministerstvo školstva - Martina Lubyová (SNS)



Ministerstvo vnútra - Jozef Ráž ml. (Smer)



Ministerstvo zahraničných vecí - Miroslav Lajčák (Smer)



Ministerstvo zdravotníctva - Tomáš Drucker (Smer)



Ministerstvo životného prostredia - László Solymos (Most-Híd)





Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa domnievajú, že zverejnené nominácie na voľné pozície ministrov sú iba výmenami za priateľov a nič zásadné sa nezmení.





Podľa poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) sa vládna strana Smer-SD správa podobne ako totalitný režim z minulého storočia.





Dôležitejšie ako osoba ministra vnútra sú podľa poslanca NR SR za Most-Híd Martina Fedora opatrenia, ktoré zabezpečia, že policajný výkon aj kontrola prípadných prešľapov policajtov bude oddelená od politického vedenia, teda od ministra.





Fedor stretol Jozefa Ráža, ktorý má byť ministrom vnútra, na ministerstve obrany počas svojho pôsobenia. „Pamätám si ho ako pracovitého a nápaditého človeka,“ povedal Fedor pre agentúru SITA.





Novým ministrom vnútra za stranu Smer-SD má byť Jozef Ráž mladší, ktorý doteraz pôsobil na ministerstve zdravotníctva. „Je to človek z Drukyho tímu. Je to skúsený manažér,“ povedal Fico. Podpredseda Smeru Peter Pellegrini, ktorý by mal byť novým premiérom doplnil, že hľadali krízového manažéra a presviedčal ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby on zobral rezort vnútra. Ten to však odmietol a odporučil Ráža. Pellegrini očakáva, že Ráž prinesie do rezortu pokoj a nikto ho nebude obviňovať zo straníckosti.

