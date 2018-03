Online: Premiér Fico ponúkol prezidentovi Kiskovi demisiu, ale má tri podmienky

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andrejom Dankom (SNS) a Bélom Bugárom (Most-Híd).

Premiérom má byť Pellegrini

Fico ostane predsedom Smeru-SD. Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volie z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD.

Podľa informácií agentúry SITA by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by "bol chaos". Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.

Bugár rozhodnutie ocenil

Fico v stredu povedal, že médiá aj opozícia sa podieľajú posledné dva týždne na destabilizácií krajiny, predčasné voľby by podľa neho spôsobili chaos a nestabilitu, s čím súhlasil aj Danko.

Fico ďalej povedal, že považuje za dôležité, aby bol rešpektovaný hlas ľudí, ktorí svoj hlas odovzdali v parlamentných voľbách v marci 2016. Zároveň odmietol, že by Slovensko bola nebezpečná krajina a "čierna diera Európy". Slovensko je v dobrej kondícií, čo je zásluhou tejto koalície, pokračoval. "Ambície jednotlivca nesmú byť dôležitejšie ako budúcnosť krajiny," povedal.

Béla Bugár ocenil toto rozhodnutie, môže podľa neho priniesť upokojenie situácie. "Nová vláda, nová zodpovednosť, pokračovanie v tom, čo sme začali," povedal Bugár. Toto je podľa neho zodpovedné. "Ako môžeme od opozície, ktorá celý týždeň tvrdí, že vláda prakticky padla, očakávať zodpovednosť," spýtal sa Bugár.

21:45 SPOLU – občianska demokracia považuje rozhodnutie strany Most-Híd pristúpiť na rekonštrukciu vlády za škodlivé pre Slovensko.



„Naša krajina potrebuje dôveryhodné osobnosti na pozícii ministra vnútra a spravodlivosti. Personálne zmeny v súčasnej vláde nie sú dostatočné. Krajina potrebuje hlboké systémové zmeny, aby sa prinavrátila dôvera občanov v tento štát, no vláda na čele so Smerom tieto zmeny nemôže uskutočniť,“ píše sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Silvia Hudáčková. Potvrdzujú sa obavy poslancov, že táto vláda nie je hrádzou proti extrémizmu, ale naháňačom voličov pre extrémne strany.



Nárast ich preferencií v aktuálnych prieskumoch je dôsledkom hazardovania s dôverou občanov. „SPOLU bude rovnako ako doteraz presviedčať verejnosť, že alternatíva pre slušné Slovensko existuje. SPOLU naďalej považuje predčasné voľby za najlepšiu šancu Slovenska na nový začiatok,“ dodáva sa vo vyhlásení strany, ktorej zástupcami sú napríklad Miroslav Beblavý, Jozef Mihál či Simona Petrík.





21:29 Premiér Robert Fico je podľa podpredsedu Smeru a ministra hospodárstva Petra Žigu historicky prvý premiér, ktorý dokázal urobiť takéto vážne rozhodnutie, akým je podanie demisie. „Bolo by nezodpovedné odovzdať krajinu do rúk amatérskej opozície,“ uviedol Žiga pre agentúru SITA.





21:15 Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda, uvádza Ústava SR. Ako ďalej vyplýva z článku 116 druhého oddielu Ústavy SR venovaného Vláde Slovenskej republiky, predseda vlády ako člen vlády môže podať demisiu prezidentovi Slovenskej republiky.



Následne (podľa článku 115 ústavy), ak prezident SR prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády. Novú vládu vymenuje prezident SR. Najskôr však musí hlava štátu menovať predsedu vlády. Ústava neurčuje žiadne lehoty na vymenovanie predsedu vlády. Na návrh premiéra prezident vymenuje ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev.



Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky (NR SR), predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Do pôsobnosti národnej rady totiž podľa ústavy patrí rokovať o Programovom vyhlásení vlády, kontrolovať činnosť vlády a rokovať o dôvere vláde alebo jej členom. Schválenie Programového vyhlásenia vlády je ústavným predpokladom ďalšieho fungovania vlády. Na jeho schválenie je potrebných najmenej 76 hlasov poslancov NR SR.



Vyplýva to z postavenia a právomocí NR SR zverejnených na webstránke parlamentu http://www.nrsr.sk. Programové vyhlásenie vlády zvyčajne v parlamente predstaví jej predseda, následne o ňom rokujú výbory parlamentu a až potom sa uskutoční rozprava v parlamentnom pléne, ktorá vyvrcholí hlasovaním o dôvere kabinetu.





20:46 Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa rozhodla v budúcej vláde nepokračovať. Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu Peter Bubla.





20:35 Strana Most-Híd sa podľa svojho vyhlásenia od vypuknutia krízy správala zodpovedne a hľadala možnosti na riešenie situácie.



„Vzhľadom na ďalší vývoj a vznik novej situácie predsedníctvo strany na základe mandátu od republikovej rady odsúhlasilo navrhnuté riešenie súčasnej politickej situácie, pričom sa s ním stotožnil aj celý poslanecký klub Mosta-Hid. S odstúpením Roberta Fica vzniká priestor na upokojenie atmosféry v spoločnosti a krajine. Vznikla príležitosť pre vytvorenie novej dôveryhodnej vlády s novým premiérom na jej čele. Úlohou nového premiéra s novou zodpovednosťou bude upokojenie situácie. Most-Hid je pripravený na konštruktívnu debatu o budúcnosti krajiny,“ uvádza sa v stanovisku Mosta-Híd, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár.



Most-Híd mal v pondelok republikovú radu, tá sa po siedmich hodinách rokovania uzniesla na tom, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície. V stredu Bugár súhlasil so zmenou premiéra, hoci ešte v stredu poslanci Mosta hovorili, že rekonštrukcia vlády nestačí a rokujú o dátume predčasných volieb.





20:26 Súčasná vládna kríza nie je o výmene figúrok, vláda Roberta Fica nie je o Robertovi Ficovi. Uviedla to pred novinármi predsedníčka poslaneckého klubu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová. „Je to o štruktúrach prerastených do každého kúta tohto štátu a jednoducho nám nemôže výmena predsedu vlády stačiť,“ uviedla Blahová.



„To, že sa Robert Fico znížil k tomu, že vydiera prezidenta Andreja Kisku, považujem za pomerne úbohé, pretože prezident má silný mandát, je priamo volený občanmi a jeho dobré rozhodnutie je to, ako naloží s demisiou Roberta Fica,“ povedala s tým, že SaS si počká na okamih, keď skutočne Fico demisiu podá. Podľa Blahovej sa Kiska nedá zatlačiť do kúta a rozhodne sa v tejto situácii autonómne.



Podľa Blahovej strana Most-Híd „pácha verejnú samovraždu“, keď pristúpila na výmenu premiéra hoci požadovala predčasné voľby. „Je to zvláštne správanie, nesvedčí o principiálnosti ani o charaktere,“ povedala. „Dôležité je, že ľudia na námestiach dajú vláde vysvedčenie,“ podotkla.



Predčasné voľby sú podľa Blahovej jediným riešením. „Budeme sa snažiť odvolať vládu. My, na rozdiel od týchto zabetónovanych pánov, ktorí sa držia svojich kresiel, počúvame ľudí,“ povedala. O ďalšom postupe bude SaS hovoriť vo štvrtok na poslaneckom klube.





20:11 Béla Bugár hovoril, že ide rokovať o predčasných voľbách, ale v stredu zradil ľudí na námestiach. V reakcii na možnú zmenu vlády uviedla líderka OĽaNO Veronika Remišová. Podľa nej je jedno, či je premiérom Robert Fico alebo nejaká jeho figúrka, keďže Fico ostáva predsedom Smeru.



Vládnu koalíciu držia pokope kšefty – nákup za miliardu na ministerstve obrany a rabovanie eurofondov. Zároveň sa ohradila voči vyjadreniam Fica, že nemôže nechať vládnuť opozíciu a preto nebudú predčasné voľby. „Fico priznal, že Slovensko je v kríze, no zároveň hádzal vinu na médiá, opozíciu. No za to, že Slovensko je v kríze, môže v prvom rade táto vládna koalícia,“ povedala Remišová.



Pokiaľ ide o predčasné voľby, Robert Fico sa podľa Remišovej vyjadril, akoby ľudia boli nesvojprávni a nevedeli si vybrať alternatívu. „Je absurdné, aby dnes tvrdil, kto a s kým bude v budúcej vláde. Takto sa k ľuďom nemôže správať. My vyzývame prezidenta, aby tieto podmienky neprijal. Najpoctivejším riešením, ak ľudia stratili dôveru, sú predčasné voľby, dať ľuďom opäť príležitosť rozhodnúť sa,“ povedala Remišová. Ako dodala, vymeniť figúrky nestačí, keďže všade, kam sa človek pozrie, sú prepojenia na Smer.



20:00 Dávať podmienky prezidentovi je drzé. Myslí si to líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Uviedol to po tom, čo premiér Robert Fico ohlásil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky.



„Myslím, že je to drzé, prezidentovi sa podmienky nedávajú,“ povedal. „Na vyjadrenie premiéra Slovensko dlho čakalo,“ uviedol s tým, že by to mohlo Slovensko nejakým spôsobom posunúť. „Naša strana deklarovala, že ak chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia,“ podotkol a dodal, že podľa hnutia Sme rodina by boli najlepším riešením predčasné voľby.



Pozíciu Mosta-Híd, ktorý doposiaľ hovoril len o predčasných voľbách alebo o vystúpení z vládnej koalície, nechcel Kollár hodnotiť. „Prečo to urobili, to je otázka na pána Bugára,“ uviedol. Podľa neho však toto rozhodnutie strane Most-Híd nepomôže. Kollár vníma náladu v spoločnosti ako „veľmi silnú vlnu“ a podľa neho aj piatkové protesty v uliciach ukážu, čo si ľudia o politickej situácii myslia.





19:50 Poslanecký klub Most-Híd zostane podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara jednotný. Ako povedal pre agentúru SITA, predsedníctvo strany podľa pondelkového rozhodnutia republikovej rady posúdilo novú situáciu a súhlasilo s postupom, na ktorom sa dohodli koaliční lídri. „My to rešpektujeme,“ povedal Hrnčiar, ktorý je jedným zo štvorice poslancov, čo do poslaneckého klubu Mostu prišli v roku 2016 zo strany Sieť.





19:43 Poslanec za stranu Most-Híd Peter Kresák nevidí dôvod nevysloviť uspokojenie nad tým, že vznikne nová vláda. Ako povedal pre agentúru SITA, víta, že sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá môže upokojiť situáciu, stabilizovať parlament a spoločnosť.





„My sme dosiahli takmer nemožné. Skončila štátna radkyňa Mária Trošková, tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň, padol minister vnútra Robert Kaliňák, odchádza premiér Robert Fico. To by pred pár dňami nikto neveril. Tlak bol úspešný,“ vyhlásil Kresák, podľa ktorého, ak by nebol zásadný postoj Mostu, neboli by sme v súčasnosti v tejto situácii.





Kresák patril v Moste-Híd k tým politikom, ktorý okrem demisie ministra vnútra požadoval aj odchod premiéra.









19:32 Nezaradený poslanec Richard Vašečka, ktorý vstúpil do KDH, vyzýva ľudí, aby sa nenechali opiť rožkom. „Nič iné, ako koniec tejto vládnej koalície nepripadá do úvahy. Jedinú vec, ktorú od nich očakávam je, aby zabezpečili konanie predčasných volieb v termíne, keď sa na ňom budú môcť ľudia zúčastniť v čo najväčšom počte,“ povedal Vašečka dnes pre agentúru SITA. Očakáva, že z predčasných volieb vyjde oveľa lepšia vláda pre Slovensko, ktorej súčasťou bude aj KDH.





19:28 Premiér Fico podľa predsedu krajskej organizácie Smeru v Žiline Jána Podmanického ukázal svoju ľudskú veľkosť. Ako povedal pre agentúru SITA, Fico je jeden z najtalentovanejších politikov na Slovensku. „V záujme Slovenska a vlády dokázal Fico potlačiť vlastné ambície. Myslím, že dnes Fico vykročil k tomu, aby sa v budúcnosti stal prezidentom SR,“ vyhlásil Podmanický.





19:12 Béla Bugár ocenil toto rozhodnutie, môže podľa neho priniesť upokojenie situácie. "Nová vláda, nová zodpovednosť, pokračovanie v tom, čo sme začali," povedal Bugár. Toto je podľa neho zodpovedné. "Ako môžeme od opozície, ktorá celý týždeň tvrdí, že vláda prakticky padla, očakávať zodpovednosť," spýtal sa Bugár.





19:06 Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky.





19:00 Lídri koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) vystúpili so zásadným stanoviskom

