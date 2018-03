Online: Poslanci budú hlasovať o dôvere Pellegriniho vláde, do parlamentu sa vrátili Fico aj Kaliňák

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú v piatok hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde SR, ktorú vo štvrtok vymenoval prezident Andrej Kiska.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko zvolal ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR na piatok o 9:00.

Návrh na zmeny v zložení výborov

Do lavíc rokovacej sály sa v piatok posadili aj expremiér Robert Fico (Smer-SD), exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Chcem byť v parlamente pri dôvere vláde. Špičky strany v parlamente by mali podporiť novú vládu,“ povedal Fico 19. marca na tlačovej besede.





Na programe schôdze je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Rovnako sa budú poslanci zaoberať informáciou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.









Noví poslanci zložili poslanecký sľub. Na programe je tiež návrh na zmeny v zložení výborov NR SR a návrh na zmenu v zložení stálej delegácie NR SR, ako i návrh na voľbu predsedov parlamentných výborov.

Šebeja nahradí Balódi

Novou predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR sa stala poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Vo funkcii nahradila Františka Šebeja, ktorý sa 15. marca vzdal poslaneckého mandátu.





V NR SR Šebeja nahradil odborník strany na rozvoj vidieka László Balódi. Ten je v súčasnosti starostom obce Vydrany v okrese Dunajská Streda.





Programové vyhlásenie vlády prednesie predseda vlády Slovenskej republiky. "Po prednesení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky bude schôdza Národnej rady Slovenskej republiky prerušená na rokovanie výborov Národnej rady Slovenskej republiky o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky za účasti členov vlády Slovenskej republiky," píše sa v oficiálnej pozvánke na schôdzu.





Následne bude pokračovanie rokovania o Programovom vyhlásení vlády SR a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery, po ktorom budú poslanci hlasovať o návrhu uznesenia NR SR k programovému vyhláseniu vlády a jej žiadosti o vyslovenie dôvery.

Textový online prenos (minúte po minúte)

schôdza Národnej rady SR





16:05 Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová po 16:00 prerušila schôdzu, ktorá bude pokračovať v pondelok od 9:00.







15:45 Poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár vyzval občanov, aby aj v piatok prišli na protesty vyjadriť svoj postoj k súčasnej vláde. Rajtár bol posledný, ktorý v piatok v parlamente vystúpil v rozprave k Programovému vyhláseniu vlády SR. V rozprave nevystúpil žiadny z koaličných poslancov.



Rajtár sa v pléne pýtal, kto bude riadiť novú vládu, či to bude nový premiér Peter Pellegrini alebo predseda strany Smer-SD Robert Fico. Pýtal sa, prečo „po najlepšom ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi“ nastupuje do jeho funkcie krízový manažér Tomáš Drucker. „Je na ministerstve vnútra kríza? Ak je tam, prosím, popíšte ju, v čom spočíva,“ adresoval otázku vláde, ktorá zatiaľ nedostala dôveru Národnej rady SR.



„Ani táto staronová vláda s drobnou obmenou moju dôveru nemá. Som zvedavý, ako sa s týmto stavom vysporiada, keďže ľudia hovoria, že ich podporu táto vláda nemá. Budem sledovať každý krok tejto vlády. Myslím si, že nebude mať v tomto zložení príliš dlhé trvanie,“ uzavrel svoje vystúpenie Rajtár. Počas jeho vystúpenia sedel Pellegrini v sále, prítomná bola aj väčšina ministrov.







15:05 Najčistejšie riešenie súčasnej situácie by boli predčasné voľby. Myslí si to predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.



„Tu nejde o baženie po nejakých ministerských postoch. Z tohto miesta prehlasujem, že ja do exekutívy nepôjdem, netrasiem sa za žiadnym ministerským postom,“ povedal v rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Podľa Kollára by mali ľudia rozhodnúť. „Nemali by to rozhodovať traja politici za zatvorenými dverami,“ dodal.



Kollár avizoval, že programové vyhlásenie vlády hnutie nepodporí. „Budeme hlasovať proti. Sú tam však niektoré veci, ktoré sa nám pozdávajú a ktoré v budúcnosti podporíme,“ konštatoval. Predsedu hnutia mrzí, že sa zrušil piatkový protest v Bratislave. „Ostalo tu také divné horko v ústach po tomto kroku,“ uviedol Kollár.







14:20 Predseda parlamentu Andrej Danko vykázal Igora Matoviča z rokovania.





13:44 Ako druhý v rozprave vystupuje líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý použil aj vizuálnu pomôcky (fotografiu zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej).







13:24 Hlavný vchod do budovy Národnej rady SR je z dôvodu ohrozenia bezpečnosti uzavretý. Jeden z aktivistov vysypal pred hlavný vstup bielu organickú látku neznámeho pôvodu. V týchto chvíľach tam vykonávajú štandardné kroky na zabezpečenie bezpečnosti budovy. K parlamentu smeruje špecializovaná chemická jednotka Policajného zboru, ktorá bude pôvod látky a možné ohrozenie bezpečnosti preverovať. Vstup do objektu Národnej rady SR je dočasne možný cez ubytovaciu časť.





13:09 Do rozpravy sa prihlásilo vyše 30 poslancov, ako prvá vystupuje podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá na začiatok svojho vystúpenie uviedla, že sa vyjadrí k viacerým členom Pellegriniho vlády.





13:05 Podpredseda parlamentu Béla Bugár po prestávke oznámil, že schôdza bude v piatok prebiehať do 16:00 a pokračovať v pondelok od 9:00.





11:54 V Národnej rade SR v piatok nastali po vymenovaní novej vlády viaceré zmeny.





11:38 Poslanec národnej rady za Most-Híd Tibor Bastrnák sa po menovaní Gábora Gála za ministra spravodlivosti stal novým predsedom poslaneckého klubu strany.





10:51 Zhromaždenie Nitra za slušné Slovensko! bude v piatok o 17:00 na Svätoplukovom námestí. Organizátori sa rozhodli v protestoch pokračovať napriek tomu, že Bratislava vo štvrtok plánovaný protest nečakane zrušila.





„Bratislava urobila dobré rozhodnutie, ktoré zle odkomunikovala. Čo už. Sme len ľudia. Informačný chaos, ktorý sme spôsobili, len potvrdzuje, že nás fakt, ale fakt nikto neriadi,“ napísala na sociálnej sieti občianska iniciatíva Občania pre Nitru, ktorá organizuje nitrianske protesty.





Ako dodali, bratislavskí organizátori presunú svoju energiu do regiónov, vycestujú spolu s rečníkmi po celom Slovensku, a aj keď nebudú na námestí SNP, budú na iných námestiach. „To, čo Bratislava urobila, bolo rozumné, pretože organizátori sa tam dostávali, okrem iného, aj pod politický tlak, ktorý my v krajských, okresných a ďalších mestách až tak necítime. Radšej, ako vystaviť piatkový protest riziku spolitizovania a prechodu nechcených vášní, sa ho rozhodli zrušiť,“ uviedli organizátori.

Iniciatíva Občania pre Nitru, ktorú vedie nitriansky aktivita Marek Hattas, zorganizovala zatiaľ dva protesty, na oba prišlo približne 3000 ľudí. Rečnili na nich napríklad herci, hudobníci, ľudia z mimovládnych organizácii či evanjelický farár.





10:21 Predseda parlamentu Andrej Danko prerušil schôdzu do 13:30, aby mohli programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho prerokovať aj výbory NR SR.





10:04 Nový premiér Peter Pellegrini vystupuje v pléne s programovým vyhlásením vlády, na začiatku svojho prejavu požiadal poslancov a jeho schválenie a vyjadrenie dôvery jeho vláde.





9:56 V tajnom hlasovaní poslanci zvolili Juraja Blanára (Smer-SD) za predsedu mandátového a imunitného výboru. Novou predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR sa stala poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Vo funkcii nahradila Františka Šebeja, ktorý sa 15. marca vzdal poslaneckého mandátu.







9:33 Bývalý minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý sa vrátil do parlamentu ako poslanec, podporí kabinet Petra Pellegriniho. Dôležitým argumentom pre neho bolo to, že vo štvrtok prezident Andrej Kiska vymenoval vládu. „Nie ako obvykle, len formálne, pretože prvý návrh neschválil, vynútil si zmenu na poste ministra vnútra, a to, že ju vo štvrtok vymenoval, chápem de facto ako, že tú vládu odobril,“ povedal novinárom.



Druhým dôležitým argumentom podľa Maďariča je to, že nová vláda vyšla v ústrety požiadavkám verejnosti, pretože má nového premiéra a ministra vnútra. „V tejto chvíli dám šancu tejto novej vláde, aby obnovila dôveru,“ poznamenal.





9:19 László Balódi (Most-Híd) a Mária Janíková (Smer-SD) zložili poslanecký sľub. Balódi v pléne nahradil Františka Šebeja, ktorý sa 15. marca vzdal poslaneckého mandátu. Janíková je náhradníčkou za Richarda Rašiho, ten sa v novej vláde Petra Pellegriniho stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu.





9:15 Poslanci schválili program schôdze, procedurálny návrh lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča neprešiel. Matovič navrhoval, aby úrad vlády predložil národnej rade správu o tom, kedy bol úrad vlády informovaný SIS o nebezpečenstve pôsobenia talianskej mafie na východnom Slovensku. "Pevne verím, že poslanec Robert Fico môj návrh podporí," dodal Matovič.





9:07 Národná rada je uznášaniaschopná, prezentovalo sa 123 poslancov





9:05 Predseda parlamentu Andrej Danko otvoril schôdzu parlamentu. Na programe je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery.





Rovnako sa budú poslanci zaoberať informáciou Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov. Noví poslanci zložia poslanecký sľub.





Na programe je tiež návrh na zmeny v zložení výborov NR SR a návrh na zmenu v zložení stálej delegácie NR SR, ako aj návrh na voľbu predsedov parlamentných výborov.

Poslanci NR SR za stranu Smer–SD, exminister vnútra SR Robert Kaliňák, Ľubomír Vážny, expremiér Robert Fico počas rokovania 30. schôdze Národnej rady SR. Programom schôdze je aj hlasovanie o vyslovení dôvery novej vláde. Bratislava, 23. marec 2018. Foto: SITA/Diana Černáková

