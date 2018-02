Olympijský slalom bol pre Velez-Zuzulovú posledným v kariére, je na seba hrdá

JANGPCHJONG 16. februára (WebNoviny.sk) - Veronika Velez-Zuzulová absolvovala v kórejskom Pjongčangu posledný súťažný slalom vo svojej kariére.

Dlhoročná stálica v tejto najtočivejšej disciplíne pôjde ešte na preteky Svetového pohára do nemeckého Ofterschwangu, ktoré sa uskutočnia 10. marca. Tam to však už nebude o plnom nasadení, jazdy absolvuje v uvoľnenom - rozlúčkovom štýle.

"Boli to moje posledné slalomové preteky v kariére. Do Nemecka sa pôjdem už len rozlúčiť. Rozhodla som sa teraz počas olympijských hier. Bude to rozlúčková jazda, mám už niečo pripravené, ale nebudem vám to vešať na nos,“ vravela s úsmevom Velez-Zuzulová pre slovenské médiá akreditované na ZOH 2018.

Pridala aj informáciu o rozlúčke pre slovenských fanúšikov. "Bude to 7. apríla v Jasnej. To som mala pripravené už dlhší čas a teším sa na to," dodala.

Vlani v septembri sa vážne zranila

Dvojnásobná druhá najlepšia slalomárka v sezónnom hodnotení Svetového pohára a držiteľka striebornej medaily v tímovej súťaži na MS 2017 sa vlani v septembri vážne zranila. Povolili jej väzy v kolene a okrem veľkej bolesti zažila aj smutný pocit, že má po sezóne aj kariére.





Lekár vo Francúzsku jej však podal pomocnú ruku a moderná operácia vyriešila jej problém. Nie však stopercentne. Odvtedy sa sa štyri mesiace poctivo pripravovala na návrat, ale koleno ju limitovalo v tréningu aj pretekoch. Napokon to vytiahla na dvoje súťažné vystúpenia medzi elitou: 12. miesto vo Svetovom pohári v Lenzerheide a sedemnáste na ZOH v Pjongčangu.





"Vedela som, že nejdem na olympiádu pripravená tak dobre ako moje súperky. Môj výsledok je taký, aký je. Z toho, čo som mala natrénované, som odovzdala maximum. Nedávno v Lenzerheide som jazdila na 80%, teraz to bolo to isté a v týchto náročných podmienkach možno ešte menej. Najmä v prvej časti trate na tom olympijskom ´strmáku´ to bolo veľmi ťažké,“ s nadhľadom usúdila Velez-Zuzulová.

Zamietla špekulácie, že nešla naplno

Špekulácie, že možno podvedome nešla naplno, zamietla. "Nie, koleno som nešetrila. Nebol dôvod. Viac sa už momentálne nedalo. A či tých päť mesiacov, čo som sa tvrdo pripravovala, stálo za to? Áno, lebo som si dokázala, že keď niečo chcem, tak to aj dokážem. Som rada, že to mám za sebou a konečne si môžem vydýchnuť a začať trochu žiť. Bolo to ťažkých päť mesiacov,“ konštatovala Velez-Zuzulová.





V Pjongčangu, na svojej štvrtej a poslednej zimnej olympiáde, ešte nepovedala posledné slovo. V závere ZOH (24. 2.) sa predstaví ako členka slovenského tímu v tímovej súťaži a systém paralelných slalomových jázd v miešanom tíme jej v minulosti vždy sedel.

Napokon, Slováci sú úradujúci vicemajstri sveta zo St. Moritzu. "Momentálne sa najviac teším na tímovú súťaž. Je to disciplína, v ktorej nikdy neviete ako skončíte. Ak podáme svoje maximá, môže sa to dobre skončiť,“ vravela Velez-Zuzulová.





V najbližších dňoch sa chystá vypnúť, zabudnúť na lyžovanie. "Potrebujem to. Na dva či tri dni si oddýchnuť. Chcem sa ísť pozrieť na hokej, s manželom pôjdeme na výlet do Soulu a od 21. začnem trénovať na tímovú súťaž,“ dodala Velez-Zuzulová. Jej záverečný odkaz znel takto: "Som hrdá, že som na olympiáde mohla pretekať, keďže v septembri mi nikto neveril, že to dokážem."

