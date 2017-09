OĽaNO žiada odpolitizovanie školstva pri výbere riaditeľa školy, chce demokratický princíp

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – OĽaNO žiada odpolitizovanie školstva pri výbere riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Diskusiou k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú preto predložili poslanci z hnutia, poslanci ukončili piaty deň rokovania na 19. schôdzi NR SR.

Podľa súčasnej právnej úpravy zavedenej v roku 2015, ktorá bola následne mierne korigovaná ďalšou novelou toho istého zákona v roku 2017, má zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. obec, vyšší územný celok) tzv. právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Demokratický princíp v školskej samospráve

Platí totiž, že zriaďovateľ môže dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na tento post, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. Pri druhom vyslovení nesúhlasu sa vyžaduje schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých členov príslušného zastupiteľstva. OĽaNO preto navrhuje návrat k právnej úprave v takej podobe, v akej platila pred septembrom 2015, keď bol zachovaný demokratický princíp rozhodovania školskej samosprávy. Teda samosprávy by mali prísť o právo veta.





Podvečer prerokoval parlament aj viacero sociálnych návrhov od poslancov za hnutie OĽaNO. Prvým legislatívnym návrhom sa opoziční poslanci snažia predĺžiť ochrannú lehotu pre poistencov, ktorým nemocenské poistenie zaniklo po podaní návrhu na zverenie dieťaťa do starostlivosti. Ide o adoptívnych rodičov, ktorým by ochranná lehota pri nemocenskom poistení podľa navrhovateľov trvala osem mesiacov, rovnako ako tehotnej žene.

Čiastočné riešenie nedostatku materských škôl

Návrhom novely zákona o rodičovskom príspevku sa predstavitelia hnutia OĽaNO snažia zaviesť súbežné poskytovania rodičovského príspevku počas vyplácania materskej dávky. "Predpokladá sa štvorročné prechodné obdobie, počas ktorého sa upravia priority štátnej rodinnej politiky tak, aby v roku 2022 mala po pôrode každá žena s nárokom na materské paralelne nárok na 100% rodičovského príspevku na to isté dieťa,“ informovali predkladatelia.





Ďalším návrhom chcú poslanci za OĽaNO umožniť poskytnutie príspevku rodičom na starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, ktoré nevzali do materskej školy, a to v závislosti od poskytovateľa až do výšky 280 eur mesačne. Príspevok by slúžil na preplatenie preukázaných výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa až do šiestich rokov veku dieťaťa. "Takouto formou štát aspoň čiastočne vytvorí pri alarmujúcom nedostatku voľných miest v materských školách nástroj na odškodnenie a finančnú podporu pre rodičov, ktorým dieťa staršie ako tri roky nevzali do materskej školy, a ktorí súčasne pracujú alebo študujú dennou formou štúdia,“ uviedli poslanci za OĽaNO.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.