OĽaNO reaguje na vyjadrenie premiéra Fica, jeho správanie takmer vo všetkom pripomína Mečiara

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Správanie sa a výroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pripomínajú takmer vo všetkom Vladimíra Mečiara.

Vyhlásili to dnes predstavitelia parlamentného opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v reakcii na tlačovú besedu premiéra Fica, na ktorej vyjadril pochybnosti o tom, prečo sa prezident Andrej Kiska stretol s Georgeom Sorosom.

Premiér stupňuje konfrontáciu s Kiskom

"Premiér iba stupňuje konfrontáciu s prezidentom Kiskom. Vo veľkej miere mi to pripomína Mečiara. Aj vtedy sa stala vražda a hovorilo sa o temných silách zo západu. Fico je novodobý Mečiar a iba sa snaží odpútať pozornosť od seba samého, pretože je to práve on, kto je zodpovedný za túto situáciu," uviedol poslanec NR SR za hnutie Ján Budaj.



Podľa poslancov za hnutie si je aj líder jednej z koaličných strán Béla Bugár (Most-Híd) plne vedomý, kam takáto politika konšpirácií vedie. "Pán Bugár iste vie, kam takéto tvrdenia dostali Maďarsko z pohľadu vnímania krajiny v rámci Európskej únie," vyjadril možné obavy Budaj.

Opozícia je pripravená konať

Ako doplnil, podľa jeho názoru premiér Fico naznačil predsa len odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Ak by sa tak nestalo v najbližších hodinách, opozícia je podľa Budaja pripravená konať. "Ak Fico v utorok nepríde na Koaličnú radu s "hlavou" ministra, opozícia spojí svoje sily a aj na pôde parlamentu mu dá pocítiť, aké je to čeliť odvolávaniu," uzavrel Budaj.



Podľa premiéra majú udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky "určitý rukopis", ktorý je pokusom o totálnu destabilizáciu štátu. Tiež sa pýta prezidenta Andreja Kisku, prečo ešte pred pár týždňami označoval Slovensko za úspešný príbeh a teraz tvrdí niečo iné. Fico tiež zopakoval, že ho zaráža, že prezidentovi nezáleží na motíve vraždy mladého páru.





