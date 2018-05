OĽaNO je za štruktúry bez straníckej knižky, Matovič v ringu „bojoval“ bez priaznivcov Smeru

TRNAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa nebráni budovaniu štruktúr, ale klasickou stranou so straníckymi knižkami nebude. Vlastné štruktúry si chce vytvárať zo "srdciarov“, teda ľudí, ktorí nepotrebujú byť v strane pre nejaké výhody alebo štátne zákazky.

Líder hnutia Igor Matovič to povedal na podujatí Matovič v ringu, ktoré bolo v Trnave. Práve otázka budovania štruktúr hnutia, alebo aspoň kontaktných bodov pre sympatizantov, zaznievala v diskusii najčastejšie. Ľudia z obcí okolo Trnavy sa tiež sťažovali na aktuálnych starostov a Matoviča nabádali k väčšej aktivite v komunálnych voľbách.

Štruktúry strany sú neformálne

"My sa štruktúram nebránime a nikdy sme sa nebránili. Štruktúry dokonca máme, len sú neformálne. Máme tisícky sympatizantov, čo sa prejavilo naposledy vo voľbách do vyšších územných celkov, bez nich by sme to nedokázali. Ale nikdy sme si nepotrpeli na stranícke knižky, ako to robí Andrej Danko," povedal Matovič na stretnutí, kde prišli prevažne sympatizanti OĽaNO.



Kvalita politickej strany sa podľa neho neposudzuje podľa tisícok formálnych členov, ale výsledkov oduševnených sympatizantov. Ak by Slovenská národná strana v parlamente presadila Andrejom Dankom dávnejšie avizovaný zákon, ktorý by stanovil politickým stranám nejaké povinnosti, ako napríklad minimálny počet členov, hnutie OĽaNO by podľa Matoviča zákon rešpektovalo.

Kandidatúru nemá schvaľovať okresný predseda

Hnutie chce podľa Matoviča identifikovať v regiónoch ľudí, ktorí dlhé roky za OĽaNO bojujú a ktorým preň bije srdce. "Keby mal niekto záujem za nás kandidovať v konkrétnej obci a my by sme tam mali databázu napríklad dvadsiatich e-mailových adries, tak týchto dvadsať ľudí by rozhodovalo, či by za nás mohol ten človek kandidovať," vysvetlil Matovič. Považuje to za správnejšie, ako keby mal kandidatúru schvaľovať napríklad okresný predseda.

Na podujatie Matovič v ringu v Trnave prišiel líder hnutia vybavený boxerskými rukavicami. Očakával diskusiu s priaznivcami vládneho Smeru-SD, tí však neprišli. Ku konfliktu medzi prívržencami Matoviča a priaznivcami Smeru-SD v Trnave prišlo v auguste 2016. Smeráci vtedy prišli na míting OĽaNO na Trojičné námestie, kde došlo k vzájomným konfliktom. Matovič plánuje robiť podobné diskusie po celom Slovensku.

