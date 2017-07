OĽaNO: Danko pri odovzdávaní dekrétu Rezníkovi ukázal, že chce zasahovať do riadenia RTVS

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Predseda NR SR Andrej Danko v pondelok pri odovzdávaní dekrétu novozvolenému generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslavovi Rezníkovi opätovne ukázal, že nebude váhať využívať svoj vplyv, aby zasahoval novému vedeniu RTVS do riadenia verejnoprávnej inštitúcie, ktorá má byť nezávislá od politických vplyvov.

Vo vyhlásení to v pondelok konštatoval poslanec za hnutie OĽaNO-NOVA Jozef Viskupič. „Kým nový riaditeľ Rezník reagoval na tému koncesionárskych poplatkov a financovania RTVS odborne, vedľa neho stojaci predseda NR SR a predseda koaličnej SNS si v priamom prenose vynucoval od nového manažmentu vyjadrenie súhlasu s jeho vlastnými politickými prioritami,“ povedal Viskupič.

Neakceptovateľné Dankove požiadavky

Danko si podľa neho neodpustil definovanie politických požiadaviek voči RTVS, čo je neakceptovateľné. „Spochybňuje záväzky programového vyhlásenia vlastnej vlády, za ktoré aj on sám hlasoval, a zneužíva funkciu predsedu parlamentu na definovanie vlastných politických cieľov voči RTVS,“ zdôraznil.



Viskupič tiež poukázal na to, že nový generálny riaditeľ RTVS bol zvolený aj "vďaka hlasom poslancov neonacistickej ĽSNS".

„Ústavná väčšina spolu s Kotlebom je hanbou tajnej voľby. Veríme, že sa nové vedenie RTVS od tohto typu podpory dištancuje,“ reagoval Viskupič na príhovor predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka zo Smeru, v ktorom sa opieral o dosiahnutie ústavnej väčšiny pri zvolení Rezníka do funkcie.

Jarjabek zablahoželal Rezníkovi k zisku 95 poslaneckých hlasov a pripomenul, že tento počet hlasov je ústavná väčšina a je to „nesmierne zaväzujúce“.

Rezník si prebral dekrét

Danko v pondelok Rezníkovi oficiálne odovzdal dekrét o nastúpení do funkcie generálneho riaditeľa RTVS. Od Rezníka na čele RTVS predseda parlamentu očakáva ako občan tretí kanál a ako politik zopakoval, že nechce zvyšovanie koncesionárskych poplatkov.

„Kým som v politike, budem robiť všetko pre to, aby štát nezaťažoval viac ľudí,“ povedal Danko. Dodal, že v jeho strane nebude za zvýšenie poplatku za RTVS hlasovať nik, pokiaľ má manažment RTVS také príjmy, ako boli medializované.

O finančnom zabezpečení RTVS treba podľa Rezníka najskôr viesť odbornú diskusiu, ktorá zohľadní plánovaný prechod na digitálne vysielanie aj rozšírenie vysielania o tretí kanál. Tretí kanál by Rezník rád spustil v roku 2020 k olympiáde v Tokiu, ak by to však bolo možné, tak už v roku 2019 pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré budú na Slovensku.

