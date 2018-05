OĽaNO chce rokovať so Smerom o dôchodkovom strope, SaS nechce chodiť z práce na cintorín

"Keď začínal vládnuť v roku 2006, tak niektoré ženy podľa počtu detí mohli odísť už od 55 rokov do dôchodku. Dnes Fico de facto sľúbil ženám, že nebojte sa, vy budete odchádzať 65 ročné do dôchodku," povedal Matovič. Zavedenie stropu na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov pritom podľa neho bude platiť až od roku 2038, teda až o 20 rokov. "Ak by sme aj zastropovali vek na 65 rokov, dotkne sa to až ľudí, ktorí sa narodili po roku 1974," dodal.