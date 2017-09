OĽaNO chce odvolať ministra hospodárstva Petra Žigu

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) - Hnutie OĽaNO začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej sa bude snažiť odvolať z funkcie ministra hospodárstva Petra Žigu. Opozičné hnutie sa tak rozhodlo po tom, čo minister do piatku neodvolal predsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Branislava Bačíka.

OĽaNO je stále presvedčené, že zmluva medzi firmou MH Manažment a advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána o zastupovaní na medzinárodnej arbitráži vo Viedni v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo je nemorálna.

Podpisy na odvolanie Žigu

"Preto oslovíme všetky demokratické opozičné strany a začneme zbierať podpisy na odvolanie ministra Žigu,“ povedal na piatkovej tlačovej besede poslanec OĽaNO Eduard Heger. Ďalší poslanec OĽaNO Jozef Viskupič je presvedčený, že za spomínanú zmluvu, na základe ktorej má byť advokátskej kancelárii vyplatená odmena vo výške zhruba 64 miliónov eur, je zodpovedný aj minister hospodárstva Peter Žiga.





„Pán Žiga je za túto kauzu plne zodpovedný. Sám premiér povedal na tlačovej besede v júli, že pripravil plán ešte ako minister životného prostredia aj so všetkými právnymi náležitosťami. Myslím si, že najprv sa vychvaľovať, akým spôsobom sa niečo podarí a následne nemať gule na to, aby som si priznal chybu, je podlé a nie je to chlapské. Tu pán Žiga gule stratil,“ konštatoval Viskupič.

Žiga situáciu nechápe

Podľa ministerstva hospodárstva zo strany OĽaNO ide čisto o predvolebnú kampaň. "Spájanie ministra hospodárstva s touto zmluvou je očividný nezmysel, ktorý neobstojí fakticky ani logicky. Ak ho s niečím možno spájať, tak je to úspešne prebratie Vodnej elektrárne Gabčíkovo do rúk štátu, a náprava nevýhodnej privatizácie z obdobia Mikuláša Dzurindu. Stalo sa tak ešte počas pôsobenia ministra v rezorte životného prostredia,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.

Minister hospodárstva Peter Žiga po stredajšom rokovaní vlády povedal, že nechápe, prečo by mal byť za výšku odmeny advokátskej kancelárii odvolávaný práve on.





„Viete, odvolávaný môžete byť za niečo, za čo ste zodpovedný. V žiadnom prípade necítim zodpovednosť za túto zmluvu, ktorá bola podpísaná ešte v roku 2015, keď som pôsobil na úplne inom úrade. Zároveň nemám pocit, že niečo už bolo vyplatené a ja som vyzval vedenie MH Manažmentu, bývalého Fondu národného majetku, aby rokovalo s právnou kanceláriou o znížení tejto sumy,“ reagoval Žiga. O rokovaniach o výške odmeny hovoril aj samotný premiér Robert Fico ako aj šéf spoločnosti MH Manažment.

