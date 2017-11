Okrem Ďuricu sa s reprezentáciou nik nechce rozlúčiť, prezradil tréner Kozák

Keďže v kádri tímu je viacero tridsiatnikov, do úvahy prichádzalo i to, že Ďuricu budú nasledovať ďalší hráči. "Tento čas sme využili na rozhovory s hráčmi, ktorí už majú určitý vek, teda sú po tridsiatke. Neprekvapili ma, keďže za tie roky som ich spoznal. Nie je pre nich ľahké rozhodnúť sa v zmysle, že ďalšia kvalifikácia sa začne až o rok a pol. Ani oni sami nevedia, v akom stave a športovej forme budú, ale všetci do jedného povedali, že keď budú v poriadku a nominujem ich, veľmi radi prídu reprezentovať Slovensko. Takéto ich rozhodnutie som predpokladal, poznám ich, stále radi reprezentovali, tešili sa na zrazy, v zápasoch vydali zo seba všetko. Z tohto pohľadu som spokojný," povedal reprezentačný tréner Kozák.