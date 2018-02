Odvolací súd sprísnil trest pre Pavla za zabitie družky z päť na šesť rokov

BANSKÁ BYSTRICA 7. januára (WebNoviny.sk) - Trest odňatia slobody šesť rokov za zabitie 44-ročnej družky Gabriely vymeral odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 46-ročného Pavla Slobodníka z Lučenca.

Sudca hneď nariadil aj výkon trestu, ktorý si Slobodník odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Tragická udalosť sa stala v obci Píla, časť Furkovci v okrese Lučenec v noci zo 14. na 15. apríla minulého roku po návrate Slobodníka z Talianska. S Gabrielou spolu popíjali a nakoniec sa pohádali.

Družke praskla záhlavová kosť a spodina lebečná

Slobodník družku fyzicky napadol a za nohu ju vytiahol na dvor s tým, že má tam ostať, kým nebude triezva. Gabriela sa viackrát vrátila a Slobodník ju vždy odtiahol z domu na dvor, držiac ju buď za nohu, za vlasy, alebo za ruku.





Družka sa pri tom hlavou udrela o tvrdý predmet, pravdepodobne o schody, pričom jej praskla záhlavová kosť a spodina lebečná. Následne došlo ku krvácaniu do mozgu a na následky toho Gabriela zomrela.

Utrpela aj odreniny a tržné rany na hlave, podliatiny na rôznych častiach tela, ranky na rukách a inde, ale tie nezapríčinili smrť. Podľa znalca by bola prežila poskytnutím rýchlej lekárskej pomoci, ale Slobodník ju nechal v bezvedomí na dvore.

Odvolanie prokurátora

Na súde v Lučenci Slobodník vinu priznal, čo senát akceptoval ako poľahčujúcu okolnosť a uložil mu trest odňatia slobody na päť rokov v ústave s minimálnym stupňom stráženia. S verdiktom nebol spokojný prokurátor a odvolal sa.

Dôvodil to kriminálnou minulosťou Slobodníka, pretože bol osemkrát súdne trestaný, z toho aj za ťažkú ujmu na zdraví. Raz napadol i Gabrielu, ale riešilo sa to ako priestupok, za čo dostal pokutu 20 eur. V obci bola Gabriela známa svojou agresívnou povahou, rada provokovala a vyvolávala konflikty so Slobodníkom.

Odvolací senát prokurátorovi vyhovel a Slobodníkovi sprísnil trest z päť na šesť rokov nepodmienečne. Do trestu sa mu započíta aj desať mesiacov väzby.

