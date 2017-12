Odpočty tepla a vody. Aké údaje podpisujete v protokole o odčítaní?

BRATISLAVA 19. decembra 2017 (WBN/PR) – Obyvateľom bytových domov, ktoré nie sú vybavené rádiovými meračmi, dokážu koncoročné odpočty tepla a vody poriadne narušiť program aj súkromie. V určenom termíne sú povinní sprístupniť svoje byty a umožniť odpočet nameraných hodnôt, ktoré odpočtová služba zapíše do protokolu o odčítaní. Správne prevedenie odpočtu a zápis údajov do protokolu o dočítaní sú základným predpokladom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi konečných spotrebiteľov.

Údaje uvedené v protokole o odčítaní musia byť presné a odsúhlasené vlastníkom

Protokol o odčítaní musí obsahovať meno a adresu vlastníka bytu a čitateľné údaje z meračov vody a tepla. Nemali by v ňom chýbať najmä tieto informácie:

dátum odpočtu

údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku

údaj s označením kontrolného čísla merača

údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu.

„Výška nameranej spotreby býva častým dôvodom reklamácií, preto konečným spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overili. Informácia o spotrebe jednotlivých užívateľských jednotiek je dôležitým podkladom pre správne rozpočítanie nákladov“, uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Odpočet bez starostí

Bytové domy, v ktorých boli inštalované pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, si starosti s odpočtami robiť nemusia. Odpočet sa vykonáva cez rádiovú sieť diaľkovo bez vstupu do bytového domu, a to buď pochôdzkovým systémom, kedy technik sťahuje údaje do odpočtového prístroja spred budovy, alebo cez zbernicu dát. Najnovšie technológie dokážu odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu a chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania spôsobené ľudským faktorom sú minulosťou. Spoľahlivý odpočet, elektronické spracovanie a prenos dát garantuje včasné a správne vyúčtovanie.

O spoločnosti ista Slovakia

ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítanie spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov - pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Už viac 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty dvanástim miliónom užívateľským jednotkám (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete. Spoločnosť ista pôsobí na Slovensku už 25 rokov, portfólio produktov a komplexných služieb patria k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

