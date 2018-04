Oddych na Slovensku vystriedajú ďalšie preteky, Okolo Slovenska sa však Sagan zrejme nezúčastní

ŠAMORÍN 21. apríla (WebNoviny.sk) - Trojnásobný a úradujúci majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan využil krátku pauzu vo svojom súťažnom kalendári, aby si doprial niekoľkodňový pobyt na Slovensku.

V rámci neho sa v sobotu stretol v Šamoríne s členmi svojho Oficial fanklubu, ktorý vznikol na Slovensku minulý rok v septembri, v nedeľu chce navštíviť preteky Detská tour, ktoré nesú jeho meno, a plánuje sa zastaviť aj v Žiline u rodičov.

Zo Žiliny sa vráti do Monaka, aby chvíľu pobudol aj so svojimi najbližšími.

Úsilie koncentruje na Tour de France

"Som rád, že som sa na chvíľu mohol zastaviť doma, videl som syna a trochu som si oddýchol. O niekoľko dní odchádzame na ďalšie preteky do Kalifornie a svoje úsilie koncentrujem na Tour de France, na ktorej by som mal tento rok štartovať," uviedol 28-ročný Žilinčan na stretnutí s novinármi v šamorínskom x-bionic® hoteli v rovnomennom špičkovom multišportovom komplexe.





"Som veľmi rád, že cyklistika na Slovensku rastie týmto skvelým tempom. Je to podľa mňa super, keď dokážeme pripraviť preteky, na ktorých budú štartovať tímy z World Tour," konštatoval na margo toho, že jeho tím figuruje v zozname družstiev, ktoré sa plánujú zúčastniť na Okolo Slovenska.

Cení si víťazstvo na pretekoch Paríž-Roubaix

"Či sa nechystám na nich štartovať aj ja? Tým, že pôjdem Tour de France a ďalšie preteky, tak tento rok pravdepodobne nie. Ale všetko má svoj čas, uvidíme ako sa mi bude na pretekoch dariť, ako sa bude vyvíjať sezóna po Tour. Nič nie je nemožné. Ale uvidíme, kam sa tento rok posunieme. Preto túto otázku nechávam zatiaľ otvorenú," reagoval Peter Sagan na otázky okolo svojej možnej účasti na pretekoch Okolo Slovenska, na ktorých sa predstavia jeho tímoví kolegovia z Bora-Hansgrohe.





"Z výsledkov, ktoré som tento rok dosiahol, si najviac cením víťazstvo na prestížnej jarnej klasike Pariž-Roubaix. Tým triumfom sa mi splnil detský sen. Som rád, že som tieto preteky vyhral," zdôraznil Peter Sagan, ktorý sa nevyhol ani otázke, či jazdci, ktorí ho majú na prestížnych podujatiach podporovať, splnili svoje úlohy, či ich nebude treba doplniť, resp. vymeniť.





"Každý rok je iný. Každé preteky sú iné. O veľa veciach nerozhodujem ja, ale celý tím. Vedenie tímu. Môže sa stať, že príde k doplneniu nášho kádra. Môžeme veci prehodnotiť, ale to nie je otázka iba na mňa."

Cyklistika nie je futbal alebo hokej

Rodák zo Žiliny odpovedal aj na tému výrokov, ktoré tento rok o ňom a o jeho spôsobe jazdenia povedali jeho rivali. "Keď niekto povie nejaký výrok, iba on sám vie, čo tým chcel povedať. Kam tie slová smeroval. Už sa ma na to pýtali aj iní. Fakt neviem, čo tým niektorí jazdci sledovali," uviedol Peter Sagan a pokračoval, "cyklistika nie je futbal alebo hokej. My, keď dokončíme preteky, nesadneme si spolu v šatni a nediskutujeme medzi sebou. Každý z nás hľadá najbližšie lietadlo a letí z pretekov preč. My si nemáme kedy vymieňať názory. Je možné, že niekto pociťuje potrebu niečo povedať, tak to povie, ale ja tieto veci neriešim. Nemám na to čas. Ja sa po pretekoch rozprávam iba s blízkymi, s kolegami v tíme, s najbližšími ľuďmi okolo mňa," vysvetlil Peter Sagan.





"Každé preteky sa predsa nejako vyvinú. Zistil som, že napríklad aj Amstel sú preteky, ktoré mi môžu vyhovovať. Tento rok som v závere zaváhal takticky. Cítil som sa dobre. Musím zmeniť trochu program. Nebol som na tom zle, ale vyšlo to tak, ako to vyšlo. Teraz s tým už nič neurobím. Viem, že som mal natrénované na lepší výsledok, no nevydaril sa. Nie vždy to ide tak, ako by sme chceli," otvorene priznal úspešný slovenský reprezentant.

Všetko je na úkor niečoho

Odchovanec žilinskej cyklistiky reagoval aj na otázku agentúry SITA, že ako vníma priznanie športového riaditeľa svojho tímu, že práve Saganovi na niektorých jarných klasikách nedokázali jeho spolujazdci pomôcť počas posledných 30 - 40 kilometrov, počas ktorých si musel väčšinou poradiť sám, bez tímovej podpory.





"To nie je také jednoduché, ako sa zdá. To vždy záleží od vývoja pretekov. Aj ja môžem na nich spadnúť, môže sa mi nevydariť deň. Aj v bežnom živote je jeden deň dobrý a druhý nevydarený. Myslím si, že teraz po skúsenostiach z jarných klasík nemôžeme nakúpiť iba elitných jazdcov, ktorí odteraz všetci prídu do cieľa pretekov v prvej desiatke. Musíme si úlohy a sily rozložiť podľa potreby a reálnych možností.. Všetko je na úkor niečoho... Už viem, že ak chce človek vyhrať Paríž-Roubaix, musí si pre ten cieľ prispôsobiť aj program ďalších pretekov. Nedá sa mať vždy všetko. Ale nič nie je nemožné. Z chýb sa určite poučíme, v budúcnosti sa ich vyvarujeme a budeme sa usilovať byť v silnej konkurencii naďalej úspešní," zdôraznil úradujúci svetový šampión v cestnej cyklistike, ktorý svetový primát dokázal senzačne získať tri razy po sebe, čo sa doteraz nepodarilo ešte žiadnemu cestnému cyklistovi.

