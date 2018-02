Odborníci budú v Bratislave diskutovať o zdieľanej ekonomike Share.Techsummit môže ukázať Slovensku cestu pre novú legislatívu

Zdieľaná ekonomika a témy s ňou spojené vyvolávajú totiž v posledných rokoch obrovský záujem verejnosti, odborníkov i politikov. Vďaka neustálemu rozvoju digitálnych technológií sa stala doslova fenoménom, ktorý má vplyv na spotrebu, celkovú i cenovú dostupnosť služieb, životné prostredie, či všeobecný komfort alebo budovanie komunít. Pre spoločnosť i jednotlivé krajiny zároveň predstavuje významný finančný príjem, preto už mnohé štáty tento nový fenomén zahrnuli do legislatívy, alebo sa na to pripravujú. „Zdieľaná ekonomika sa už dosť dlhé obdobie vyvíja prirodzene, no zároveň nezadržateľne. Jednotlivé štáty akoby tento vývoj nie vždy brali do úvahy. Absentuje pružná legislatíva, vyjasnenie vzťahov medzi zúčastnenými subjektmi zdieľanej ekonomiky, ujasnenie terminológie. Našťastie, Európska komisia tieto trendy aktívne monitoruje a aj na ne aktívne reaguje. Radi by sme vytvorili dialóg medzi všetkými, ktorých sa dotýka,“ vysvetľuje organizátor konferencie David Čajko.