Od postu jednotky svetového rebríčka drží Federera už len jeden triumf

ROTTERDAM 15. februára (WebNoviny.sk) - Voľnou kartou vyzbrojený švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako prvý zvíťazil nad Nemcom Philippom Kohlschreiberom za 102 minút 7:6 (8), 7:5 vo štvrtkovom stretnutí osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament v holandskom Rotterdame (dotácia 1 996 245 eur, tvrdý povrch Proflex v hale).

Federer teda už je iba jeden triumf v hale Ahoy od návratu na post jednotky svetového rebríčka po viac ako piatich rokoch. Od minulého týždňa je známe, že potrebuje semifinále na tomto podujatí na predstihnutie španielskeho lídra singlového renkingu Rafaela Nadala k 19. februáru.

Jednoznačná bilancia 13:0

Tridsaťšesťročný bazilejský rodák Federer má s 34-ročným Kohlschreiberom (36.) bilanciu už 13:0. Vlani sa proti nemu presadil v osemfinále newyorských US Open 6:4, 6:2, 7:5. Na kľúčové piatkové štvrťfinále Švajčiarovi určite vyjde domáci tenista - buď Robin Haase (42.), alebo držiteľ voľnej karty Tallon Griekspoor (259.).





Od januárových melbournských Australian Open už 20-násobný grandslamový šampión Federer štartuje v Rotterdame deviaty raz, v sezónach 2005 a 2012 získal titul. Dosiaľ naposledy sa predstavil v tomto dejisku pred piatimi rokmi a vo štvrťfinále ho ako obhajcu trofeje vyradil Francúz Julien Benneteau.

Má možnosť sa opäť stať rekordmanom

Víťaz 96 turnajov vo dvojhre Federer v minulosti bol na vrchole počítačového poradia rekordných 302 týždňov, ale naposledy už 4. novembra 2012. Stal by sa najstaršou jednotkou v histórii. Dosiaľ ňou z historického hľadiska je vo veku "len" 33 rokov Američan Andre Agassi.





Okrem toho by sa Federer ocitol aj na čele ďalších dvoch štatistík: bol by prvý podľa času, ktorý uplynul od premiérového po posledný výskyt na špici (zatiaľ Nadal 9 rokov a 184 dni - prerátané do nedele 18. februára, u Federera by to bolo enormných 14 rokov a 17 dní), aj podľa času medzi dvoma funkčnými obdobiami (Agassi 3 roky a 142 dni, u Federera by to bolo 5 rokov a 106 dní).

Dvojhra - 2. kolo (osemfinále):

Roger Federer (Švaj.-1) – Philipp Kohlschreiber (Nem.) 7:6 (8), 7:5 za 102 minút

