Od februára sa v Banco Casino koná niekoľko pokrových turnajov. Marec prinesie absolútnu novinku

BRATISLAVA 23. februára 2018 (WBN/PR) Ako je už v jednom z najväčších slovenských kasín zvykom, pre svojich návštevníkov mesiac čo mesiac organizuje eventy plné adrenalínu, ale i zábavy. Február pokrovým nadšencom ponúkol Freeroll Masters Ligu, v týchto dňoch prebieha Banco Casino Mini Masters. V marci odštartuje Crown Poker Festival, kde sa výhry vyšplhajú do závratných výšok!

Február sa v Banco Casino Bratislava nesie najmä v znamení Banco Casino Masters.



Obľúbený turnaj sa v januári v priestoroch Banco Casino Bratislava uskutočnil už pätnástykrát. Prvenstvo získal Rakúšan Nebo Ankucic, ktorý sa stal dvojnásobným šampiónom, a ktorý si za dvojnásobný tromf celkovo na konto pripísal viac ako 37,000€. Masters ošiaľ pokračuje aj v druhý mesiac nového roka. Usporiadatelia pre pravidelných návštevníkov týchto turnajov pripravili bonus v podobe výnimočnej Masters Ligy. Záverečný Freeroll sa odohral 18.2.2018 a do tohto turnaja sa na základe výsledkov počas celého roka prebojovalo 101 hráčov, ktorí si bez vstupného zahrali o 40,280€. Každý z účastníkov si čo to prilepšil a domov si odniesol finančnú odmenu. Víťaz si vybojoval krásnych 5,500€ a to len vďaka účastiam na predchádzajúcich turnajoch Banco Casino Masters.





Turnaje pod hlavičkou Masters prebiehajú naďalej



V jednom z najväčších slovenských kasín aktuálne prebieha turnaj Banco Casino Mini Masters – mladší súrodenec obľúbeného pravidelného pokrového turnaja Banco Casino Masters. Pokroví majstri si po prvýkrát zasadli k hracím stolom 21.2.2018 a nasledujúcich päť dní budú bojovať o miesto pri finálovom stole, kde sa bude hrať o 50,000€, pričom samotný víťaz turnaja si prilepší minimálne o 10,000€ . A to všetko len za zápisné vo výške 165€. Ďalšie informácie o prebiehajúcom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/219/second-edition-of-banco-casino-mini-masters-with-gtd-50-000-21-2-26-2-2018





Prvý jarný mesiac prinesie turnaj, ktorý prepíše históriu pokru



V priestoroch luxusného bratislavského kasína sa po prvýkrát uskutoční nový turnaj nesúci názov Crown Poker Festival. Novinka vo svete pokru sa bude konať od 16. marca do 27. marca. V priebehu dvanástich dní sa odohraje sedem pokrových turnajov, kde okrem finančných výhier budú šampiónom udeľované aj zlaté prstene symbolizujúce tento kráľovský festival. Vecné výhry v podobe zlatej spomienky však nie sú jedinou odlišnosťou, ktorú novinka prináša. CPF zásadne prepíše históriu pokru na Slovensku a to z dôvodu výšky garancie, ktorú si tí najlepší účastníci tohto pokrového zápolenia prerozdelia. Main Event CPF prinesie famóznu garanciu vo výške 200,000€ a to len za vstupné 250€ + 25€. Vyvrcholenie pokrovej mega akcie sa uskutoční v dňoch od 21.3. 2018 do 27.3.2018. Viac informácii o novom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/289/crown-poker-festival-festival-that-rewrites-history-of-poker-in-slovakia-main-event-with-gtd-200-000











KONTAKTY:



http://www.bancocasino.sk/web/



www.facebook.com/BancoCasinoBratislava



https://www.instagram.com/bancocasinoba/



+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,



recepcia: +421 252 624 378, casino@pokerclub.sk