Ochota Slovákov nahlásiť korupciu sa znižuje, hodnotili aj úsilie polície pri jej odhaľovaní

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - Iba každý piaty občan Slovenska vie, že pri nahlásení korupcie má nárok na ochranu, napríklad pred účelovým prepustením zo zamestnania.

Vyplýva to z novembrového prieskumu agentúry Focus, ktorý si pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa boja proti korupcii dala vypracovať Nadácia Zastavme korupciu.

Ako agentúru SITA informoval výkonný riaditeľ nadácie Pavel Sibyla, agentúra Focus zbierala údajne v dňoch 7. až 13. novembra prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 1017 respondentov.





Na otázku: „Ak v súčasnosti na polícii nahlásite korupciu alebo inú nekalú činnosť, máte alebo nemáte podľa vás zo zákona nárok na ochranu?“ vedelo správne odpovedať iba 20 percent respondentov.

Ako vysvetlila spolupracovníčka Nadácie Zastavme korupciu Marianna Leontiev, aj preto sa nadácia rozhodla vytvoriť portál www.akooznamit.sk, na ktorom sa ľuďom snaží zrozumiteľne vysvetliť, čo všetko oznamovanie korupcie znamená a aké možnosti ochrany ponúkajú platné zákony.

Úsilie polície pri odhaľovaní korupcie

Nadácia sa v prieskume tiež pýtala, ako Slováci hodnotia úsilie polície pri odhaľovaní korupcie. Až tri štvrtiny respondentov uviedli, že ho považuje za nedostatočné a iba 22 percent opýtaných toto úsilie polície ohodnotilo ako dostatočné. To je podľa Pavla Sibylu alarmujúce číslo, obzvlášť preto, že už prieskum z decembra 2016 ponúkol veľmi podobné výsledky.

„Predseda vlády opakovane vyzval ľudí na Slovensku, aby sa nebáli nahlasovať korupciu. To je správna výzva, ale na nesprávnej adrese. Pozornosť politikov by sa mala obrátiť predovšetkým na políciu. Oni, nie občania, majú v popise práce odhaľovať korupciu. Ak si traja zo štyroch občanov Slovenska už dva roky po sebe myslia, že policajti v tomto smere robia málo, niekto by sa tým mal zaoberať,” uviedol Sibyla.

Sibyla upozornil na rozdiel

Z prieskumu tiež vyplynulo, že 39 percent Slovákov by korupciu nahlásilo, ak by im bola zaručená primeraná ochrana. Opačný názor malo 41 percent opýtaných. Pavel Sibyla upozornil na to, že minulý rok deklarovala nahlásenie korupcie hneď polovica opýtaných, čo je v porovnaní s najnovším prieskumom zreteľný rozdiel.

V poslednej otázke prieskumu mali občania vyjadriť svoj názor na výrok: „Väčšina ľudí na Slovensku by sa dopustila korupčného správania, ak by na to mala vhodnú príležitosť“. S výrokom súhlasilo podobne ako vlani 72 percent opýtaných, nesúhlasný názor mala presná pätina respondentov.

