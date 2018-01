Ochota Slovákov cestovať za prácou sa znižuje, pomôcť by mohol štátny príspevok

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Pracovná mobilita nezamestnaných na Slovensku sa postupne znižuje. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si HR Aliancia objednala u výskumnej agentúry AKO. S prehlbujúcim sa nedostatkom pracovnej sily klesá ochota cestovať i sťahovať sa za ňou.

Prieskum vykonala agentúra AKO v termíne od 7. do 20. decembra minulého roka na vzorke 300 respondentov. Na tlačovej besede o tom informovala viceprezidentka HR Aliancie Jana Mesárová.

Keď sťahovať, tak do zahraničia

Ochota cestovať za prácou vlani medziročne klesla o 5 percentuálnych bodov na 56,7 percenta. Podiel nezamestnaných, ktorí by boli ochotní pre zamestnanie zmeniť svoje bydlisko, sa oproti minulému roku znížil o 7 percentuálnych bodov na 23 %.





"Hoci vyše polovica nezamestnaných tvrdí, že by boli ochotní za prácou cestovať, v skutočnosti je ich mobilita veľmi nízka," tvrdí Mesárová. Vyše 60 % z nich chce totiž na dochádzanie za prácou minúť najviac 50 eur mesačne, čo je denne približne 2,50 eura na cestu do práce a naspäť. Viac ako 70 % nezamestnaných je ochotných cestovaním z práce a do práce stráviť spolu najviac hodinu.

Ľudia, ktorí sú ochotní sa sťahovať za prácou, uprednostňujú odchod do zahraničia. Ak totiž majú opustiť svoj domov, chcú ísť tam, kde by zarobili výrazne viac ako vo svojom regióne. Ti, ktorí sú bez práce dlhodobo, sú ochotní sťahovať sa za prácou menej ako tí, ktorí sú bez práce kratšie. Sťahovať za prácou sa pritom nechcú hlavne ženy a starší ľudia. Najväčšiu ochotu sťahovať sa za prácou pritom deklarovali respondenti z Nitrianskeho a Košického kraja.

Dotovanie sťahovania nie je všeliekom

Štátny príspevok na presťahovanie sa za prácou v sume 4 000 eur môže zvýšiť ochotu sťahovať sa za prácou o vyše 10 percentuálnych bodov. Vďaka nemu by bola ochotná presťahovať sa za zamestnaním približne tretina nezamestnaných. Najvyšší efekt tohto opatrenia môže tento príspevok vyvolať v Nitrianskom kraji a najnižší v Bratislavskom kraji.

"Ani dotovanie sťahovania zo strany štátu nie je všeliekom a problémy s nedostatkom pracovníkov výrazne nerieši. Firmy sa budú musieť v čoraz väčšej miere spoliehať na pracovníkov zo zahraničia," tvrdí člen prezídia HR Aliancie Peter Dosedla.

HR Aliancia je záujmovým združením právnických osôb pôsobiacich v oblasti poskytovania personálnych služieb. Zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a iným orgánom verejnej moci.

