Ocenili našu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najhorší sme v počte operácií sivého zákalu

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Slovenské zdravotníctvo v rebríčku European Health Consumer Index (EHCI) skončilo na trinástom mieste. Ako jedna z iba dvoch krajín pritom dostala dobrý rating vo všetkých položkách dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Upozornil na to portál vZdravotnictve.sk, ktorý analyzoval výsledky EHCI. Išlo o okamžitý prístup k všeobecnému lekárovi, priamy prístup k špecialistom, o veľké odkladné chirurgické zákroky do 90 dní, o prístup k liečbe rakoviny do 21 dní, vyšetrenie na CT do 7 dní či čakacie lehoty na pohotovosti.





SR bodovala hneď v prvej sekcii rebríčka EHCI, pacientske práva a informovanosť. Pozitívne skóre získala v oblastiach ako úloha pacientskych organizácií, prístup k druhému názoru, prístup k informáciám o lekároch a podobne. Horší rating malo v prípade prístupu pacientov k online objednávaniu a negatívne hodnotenie v oblasti e-preskripcie.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Horšie to bolo s výsledkom poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pozitívne hodnotenie si Slovensko zaslúžilo len v prípade počtu interrupcií. Naopak, negatívne dostalo za počet infekcií MRSA (zlatým stafylokokom odolným voči meticilínu) a v dojčenskej úmrtnosti.

Za vlaňajšok to totiž bolo takmer 6 úmrtí na 1 000 narodení. Spolu s Maďarskom je tak v tomto ukazovateli Slovensko dvanáste najhoršie v Európe. Stredne negatívny rating sme si vyslúžili v ostatných položkách kapitoly - či už je to výskyt depresie, úmrtnosť do 30 dní na infarkt alebo mŕtvicu, alebo mieru prežitia onkologického ochorenia.

Negatívne hodnotenie pri platbách lekárom

Správa si všimla aj neformálne platby lekárom. Slovensko dostalo v tejto oblasti negatívne hodnotenie.

Zle obišlo aj pre nedostatočný počet dialýz uskutočnených mimo zdravotníckych zariadení, stále je málo transplantácií obličiek a operácií sivého zákalu u pacientov nad 65 rokov. V tomto sme dokonca najhorší zo všetkých krajín, odkiaľ boli údaje k dispozícii.

Nie dobré, i keď nie najhoršie hodnotenie dostal pomer cisárskych rezov. Pozitívne rebríček hodnotí zahrnutie stomatologickej starostlivosti do systému verejného zdravotného poistenia a dlhodobú starostlivosť o seniorov.





V oblasti prevencie Slovensko zaostáva v prípade množstva pacientov s vysokým krvným tlakom a nedostatočnou fyzickou aktivitou. O niečo lepšie si počínalo v prípade spotreby alkoholu, ktorá dosiahla niečo vyše 12 litrov ročne na hlavu. Dobrá je situácia v dojčenskej zaočkovanosti a vakcinácii proti herpes vírusu.

Pozitívny rating má SR aj za preplácanie liekov na predpis, negatívny za nedostatočné používanie statínov. Ostatné položky v kapitole farmácie sú hodnotené o stupeň vyššie, ale stále nie dobre: či už je to prístup k novým liekom, zavádzanie nových onkologických liekov alebo spotreba antibiotík.

