Ocenenie Športovec roka 2017 je pre laureátov po úspešnej sezóne čerešničkou na torte

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Reakcie laureátov ankety Športovec roka 2017 na Slovensku, ktorú slávnostne vyhlásili v piatok 22. decembra v Bratislave (zdroje: SITA, RTVS):

JEDNOTLIVCI



Peter Sagan (cyklistika, 1. miesto): „V kariére sú lepšie aj horšie roky, ale s týmto môžem byť spokojný. Dominuje, samozrejme, tretí titul majstra sveta, ale aj veľká zmena v mojom súkromí, ktorou je narodenie nášho syna.“

Veronika Velez-Zuzulová (zjazdové lyžovanie, 3. miesto): „Som rada, že som opäť medzi najlepšími slovenskými športovcami. Je to anketa a rozhodujú o nej názory ľudí. Vážim si to, ale, samozrejme, nemá to vplyv na to, ako ja sama hodnotím svoju sezónu. Chcem fanúšikov ubezpečiť, že podstupujem tvrdú cestu návratu preto, aby som ešte mohla dosahovať ďalšie dobré výsledky. Urobím všetko, aby som sa vrátila v čo najlepšej forme.“



Ján Volko (atletika, 4. miesto): „Niečo nesnívané a nevídané pre mňa, som neskutočne rád, že mi to takto vyšlo. V kútiku duše som dúfal, že sa dostanem do desiatky najlepších, ale príliš som o tom nerozmýšľal. Nechal som to na tých, čo rozhodovali. Pre mňa je prekvapenie celý môj športový rok a táto anketa je len následok toho, čo sa v ňom stalo. Som samozrejme rád, že som skončil tak vysoko, nečakal som to.“

Magdaléna Rybáriková (tenis, 5. miesto): „Je to pre mňa veľká pocta byť medzi týmito veľkými športovými menami. Veľmi si to vážim. Celá moja sezóna bola veľmi dobrá a toto je už len čerešnička, že aj iní ľudia ocenili to, čo sa mi podarilo počas tejto sezóny. Prekvapila ma vlastne celá sezóna tak, ako som ju absolvovala. Môj cieľ bol na začiatku byť v hlavnej súťaži na Australian Open a na konci roka v rebríčku okolo stovky a skončila som dvadsiata. To je niečo neskutočné a zároveň aj to, že som zostala do konca sezóny zdravá. To sa v minulosti často nedalo povedať.“



Alexander Slafkovský (vodný slalom – C1, 7. miesto): „Pocity sú fantastické. Sezóna sa vydarila a trochu som aj dúfal, že by to mohlo vyjsť na topdesiatku. Teraz tu stojím a je to až na neuverenie. Najlepší pocit zo seba počas roka? Keď som došiel do cieľa na majstrovstvách Európy a obhájil titul. Stal som sa aj vicemajstrom sveta, čo bola čerešnička na záver sezóny.“



Peter Hámor (horolezectvo, 8. miesto): „Horozelectvo je šport, ktorý nemá veľa divákov. Sme tam hore väčšinou sami. Aj preto som rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto vyhlasovaní Športovca roka a môcť sa porozprávať s ľuďmi, ktorí mi fandia. Vidím, že mám fanúšikov, ktorí mi držali palce. Teší ma, že horolezectvo sa dostáva do povedomia verejnosti ako šport, ktorý stojí za to, aby bol takto vnímaný.“



Peter Gelle (rýchlostná kanoistika – K2, 9. miesto): „Na menách laureátov vidieť, akých neskutočne kvalitných športovcov má táto krajina. Preto je pre nás veľká pocta, že sme sa s Adamom ocitli v prvej desiatke. V roku 2011 som v ankete skončil na 4. mieste spoločne s Erikom Vlčekom. Vtedy sme boli v K2 úradujúci majstri sveta na tisícke. Čo ma zvlášť teší, že kanoistika má tradične zastúpenie v tejto ankete v top desiatke, tento rok nie je výnimka. “

Adam Botek (rýchlostná kanoistika – K2, 9. miesto): „Takýto úspešný rok som vôbec nečakal. Som z toho príjemne prekvapený a veľmi rád za to, čo sa mi podarilo dosiahnuť. Verím, že sa mi čosi podobné v budúcnosti ešte párkrát pošťastí. Keď sme s Petrom Gellem získali na MS v Račiciach strieborné medaily v kádvojke, až na druhý deň som si začal uvedomovať, čo sa stalo. Tešilo ma to stále viac a viac a mám z toho radosť dodnes. Chceme pokračovať v spolupráci aj v budúcom roku, potiahnuť to spolu, prinajmenšom tak dobre ako v tomto roku, a ak sa bude dať, tak ešte lepšie.“



Ladislav a Peter Škantárovci (vodný slalom, 10. miesto): „Boli sme šokovaní, nečakali sme, že sa umiestnime v prvej desiatke. Sme veľmi radi, že sme v tej finálovej desiatke, lebo tento rok sme to naozaj nečakali. Je to superpocit. Sezóna bola špecifická v tom, že bola poolympijská. Ťažšie sme sa rozbiehali, ale druhá polovica sezóny naznačovala, že forma stúpa a na majstrovstvách sveta sme ukázali, že sa dokážeme skoncentrovať na dôležité preteky. Chýbalo málo, aby sme skompletizovali zlatú zbierku medailí. Zajazdili sme dobrú finálovú jazdu so strieborným koncom.“



KOLEKTÍVY



Pavel Hapal (tréner futbalistov SR do 21 rokov, 2. miesto): „Ak mám hodnotiť celý rok, tak bol veľmi úspešný. A to napriek tomu, že v novej partii do 21 rokov sme posledné tri stretnutia nezvládli… Celkovo bol tento rok veľmi dobrý najmä pre reprezentáciu do 21 rokov s čerešničkou na torte, ktorou bola účasť na majstrovstvách Európy. Poriadne sme si to užili, milo som bol prekvapený najmä z množstva fanúšikov, ktorí za nami pricestovali. V Poľsku som cítil obrovskú súdržnosť slovenského národa. Čo sa týka ankety, som prekvapený a milo poctený, že sme sa ocitli medzi tromi najlepšími športovými kolektívmi Slovenska.“



Michal Martikán (člen hliadky 3x C1 vo vodnom slalome, 3. miesto): „Tých dobrých športových momentov v tomto roku bolo viac. Získať medailu na vrcholnom podujatí je vždy príjemný pocit. Byť medzi najlepšími športovcami je pocta. Je však úplne jedno, kto zvíťazí, ťažko sa medzi sebou porovnávajú rozdielne športy. Mnohokrát ani zlatá olympijská medaila nestačila na víťazstvo v tejto ankete, takže celkové víťazstvo v nej nie je podstatné.“



LEGENDA



Jozef Pribilinec (zlato v chôdzi na 20 km na OH 1988 v Soule): „Nie som zberateľ titulov, ocenení, či čestných uznaní. Nechcem povedať, že si túto poctu nevážim. Chcem povedať, že ak by som sa lepšie rozhliadol po osobnostiach, tak by som našiel veľa legiend. Takže beriem to tak: padni komu padni. Na druhej strane, na túto moju poctu sú určite veľmi hrdí moji blízki a to mi robí radosť.“

