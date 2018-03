Ocenenia Laureus World Sports Awards získali rekordér Federer a Serena Williamsová

Tridsaťšesťročný Federer, ktorý sa 19. februára 2018 vrátil na čelo svetového rebríčka, vlani triumfoval na dvoch grandslamových turnajoch - na Australian Open a vo Wimbledone. “Pre mňa je to mimoriadny moment. Každý vie, ako vysoko si vážim moje ocenenia Laureus, každé ďalšie je nádherné, ale získať dve v jednom roku, to je ozajstná česť. Nečakal som to. Som šťastný a chcem sa poďakovať akadémii Laureus," reagoval 36-ročný Federer.