Obyvatelia Zemplína potrebujú na ochranu majetku zvýšiť zabezpečenie svojich domov

MICHALOVCE 13. novembra 2017 (WBN/PR) - na chatách, či v zahraničí. V období blížiacej sa zimy sa vlámania zase množia práve na vidieku, kde zlodeji očakávajú prázdne objekty a využívajú neprítomnosť ľudí. Takáto kriminalita vlámaním nie je žiadnou výnimkou ani v Michalovciach, ale i na celom Zemplíne. Počet týchto prípadov podľa štatistík rastie a najlepšou prevenciou proti neželanej návšteve je podľa odborníkov mať svoj majetok čo najlepšie chránený. „Veľa ľudí si myslí, že úlohou polície je chrániť naše majetky. Je to síce pravda, ale na druhej strane každý z nás, ktorý máme svoje vlastné bývanie, sme zodpovední za to, aby sme si ho aj chránili. Čiže my sami sa musíme v prvom rade spýtať, či sme dostatočne ochránili náš majetok,“ hovorí zakladateľ spoločnosti ADLO Jozef Adame.

Na základe svojich dlhoročných skúseností vysvetľuje, že najbežnejšími spôsobmi krádeží, s ktorými sa v praxi stretáva, sú tradičné „vlámačky“ cez vchodové dvere. Práve cez ne totiž zlodeji dokážu najrýchlejšie ukradnuté veci vyniesť. Aj preto odborníci na zabezpečenie nehnuteľností odporúčajú, aby ľudia zvážili zabezpečenie svojich bytov bezpečnostnými dverami. Na trhu je pritom množstvo rôznych produktov s týmto označením. Nie každý takýto typ dverí je však bezpečný aj v skutočnosti. Preto pri ich kúpe treba dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Tým prvým je nedať sa zlákať iba výhodnou cenou. „Vstupné dvere do domu, alebo bytu môžu byť lacné, alebo bezpečné. Pokiaľ mi dodávateľ tvrdí, že sú lacné a bezpečné, bol by som pri voľbe veľmi opatrný, pretože tie bezpečnostné prvky vo vnútri niečo stoja,“ vysvetľuje Jozef Adame. Seriózni dodávatelia podľa neho udávajú cenu fixnú, už vrátane všetkých prác, keďže pri bezpečnostných dverách treba vymeniť a odborne ukotviť zárubňu, osadiť dvere, ktoré majú svoje uzamykanie, či kovanie. „Tam cena dverí, na ktoré sa viem spoľahnúť, vrátane prác, vychádza od 800-900 eur a vyššie. Ak by som videl nižšiu cenu, veľmi pozorne by som skontroloval, čo tá cena zahŕňa,“ upozorňuje Adame s tým, že ako pri kúpe, tak aj pri montáži bezpečnostných dverí je potrebné spoľahnúť sa na odborníkov. Tí výmenu dverí stihnú v priebehu jedného pracovného dňa.

Keďže kúpa dverí nie je krátkodobá záležitosť, druhým kritériom je spôsob ich nákupu. V tomto prípade sa podľa odborníkov vyplatí obrátiť na kamennú predajňu a nevyužívať len formu ponúk z letákov a telefonických alebo on-line objednávok. „Internet je dobrý na získanie prehľadu a kontaktu. Ale neodporúčam kúpu bez toho, aby človek bezpečnostné dvere videl a mal v ruke,“ vysvetľuje Adame. Ako tvrdí, pri kúpe dverí totiž ide o dlhodobú investíciu. A tu je potrebná záruka toho, že v prípade potreby, je možné obrátiť sa na konkrétneho, existujúceho predajcu - odborníka. „Problém môže nastať už aj pri bežnom vybuchnutí. O dva, či päť rokov sa navyše s dverami môže čokoľvek stať. Pokiaľ ten kontakt na predajcu už nemám, so servisom je to veľký problém. Renomované spoločnosti sú zárukou kvalitného servisu a ponúkajú 24-hodinový servis,“ hovorí Adame.

„Dobré, kvalitné bezpečnostné dvere musia byť certifikované v skúšobnom ústave pre slovenský trh,“ upozorňuje na ďalšiu dôležitú vec regionálny riaditeľ spoločnosti ADLO pre východné Slovensko Maroš Zajac. Bezpečnostné triedy odzrkadľujú to, ako sú dvere odolné voči niektorému druhu náradí. Tried je päť – jednotka má najnižšie, päťka zase najvyššie bezpečnostné kritériá. Štandardom v bytoch a rodinných domoch je 3., resp. 4. trieda, ktoré sú dostačujúce na to, aby odolali všetkým bežným, voľne dostupným náradiam. „Štandardom v dnešnej dobe je 3. bezpečnostná trieda, čo je vysoká ochrana s uzamykaním do podlahy. To je ten najistejší ochranný bod. Je odskúšané, že je to jediný bod, ktorý sa počas páčenia nedá v žiadnom prípade vytrhnúť, čiže tá bezpečnosť je tam veľmi vysoká,“ vysvetľuje Zajac.

Na to, aby bezpečnostné dvere spĺňali svoj účel, musia byť vyrobené z kvalitných materiálov. Najlepšie sú dvere s oceľovou konštrukciou, zosilneným rámom a obojstranne oceľovou platňou. Týka sa to interiérových dverí v bytovkách, ako aj exteriérových dverí v rodinných domoch. „Exteriérové dvere sú špecifické tým, že na nich musia byť použité materiály do exteriéru. To samozrejme kvôli tomu, aby spĺňali najvyššiu normu na prestup tepla. Bezpečnosť je pritom identická, majú ale ďalšiu izoláciu a špeciálny nesajúci materiál, ktorý zaručuje pevnosť a stálosť dverí,“ dodal Zajac s tým, že aj na tomto tzv. termo exteriérovom prevedení, môžu byť použité rôzne dizajny. „Ale čo je dôležité, chránia tak, aby sa zlodej nedostal do vnútra rodinného domu.“

Nie sú to ale iba vstupy domov a bytov, ktoré potrebujú ochranu. Zlodeji si za cieľ svojich útokov často vyberajú aj pivnice. Tie podľa Adameho väčšina ľudí nevyužíva na to, na čo boli pôvodne určené, teda na skladovanie sezónnych vecí. „A to z jednoduchého dôvodu, pretože sú na nich väčšinou drevené konštrukcie, ktoré nič neochránia a potom tie priestory slúžia len na odkladanie vecí, ktoré aj tak neskôr skončia v kontajneri,“ vraví Adame. Aby k niečomu takémuto nedochádzalo, existujú varianty bezpečnostných pivníc, kedy sa celá drevená konštrukcia vyberie a osadí sa nová - oceľová. „Nahradí sa jedna kója oceľovou konštrukciou s kvalitným uzamykaním a potom môžem využívať pivničný priestor na odkladanie lyží, korčúľ, bicyklov a všetkého sezónneho,“ dodáva Adame. Proti vlámaniu sa dajú zabezpečiť aj okná, a to špeciálnymi certifikovanými fóliami, ktoré nie je vidieť, no robia okná nerozbitnými. Okná z vnútornej strany sa zabezpečujú nenápadným uzamykacím mechanizmom, ktorý zabraňuje vypáčeniu.

Aj zabezpečenie nehnuteľnosti kráča s dobou a dnes už sú v tejto oblasti k dispozícii aj najnovšie technológie, tzv. inteligentné „smart“ riešenia bezpečnostných dverí. Patria medzi ne napríklad také bezpečnostné dvere, ktoré pri odchode z domu a ich uzamknutí začnú sledovať priestor pred dverami, teda napríklad v bytovke priestor na chodbe. „Pokiaľ sa mi tam prechádzajú ľudia, susedia, tie dvere sú v pokoji, nič sa nedeje. Ale pokiaľ by sa niekto pri dverách pristavil a ostal tam stáť 3-4 sekundy, okamžite dostávam fotku do svojho mobilného telefónu, pričom dotyčný o tom nevie. Ja ho teda viem identifikovať, či je to niekto z rodiny a je to v poriadku. Ale pokiaľ ho nepoznám, môžem volať susedom, viem volať políciu, ale viem urobiť aj to, že si svoje bezpečnostné dvere vytočím cez svoj mobilný telefón a cez dvere sa dotyčného opýtam: Dobrý deň, hľadáte niekoho, môžem vám nejako pomôcť? Čiže cez tie dvere s ním na diaľku komunikujem, pričom ja ho vidím, ale on mňa nevidí a nevie, či sa nachádzam za dverami doma, alebo som v práci, či na dovolenke,“ vysvetľuje princíp tohto smart riešenia Adame. Zároveň však upozorňuje, že aj takéto moderné riešenia je potrebné kombinovať s kvalitnými bezpečnostnými dverami, ktoré zlodejovi znemožnia dostať sa do domu.

