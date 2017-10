Obvinili Iračana, ktorý previedol cez hranice štyroch migrantov

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) - Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície obvinil 35-ročného občana Iraku, ktorý v piatok 6. októbra nelegálne previezol na územie Slovenska štyroch cudzincov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Baloghová, muž sa tak dopustil trestného činu prevádzačstva.

Iračana Thamera K., ktorý je držiteľom cestovného dokladu azylanta v Rakúsku, zadržali v blízkosti bývalého hraničného priechodu Čunovo pri prevážaní dvoch Iránčanov, Sýrčana a Turka bez cestovných dokladov, ktoré by ich oprávňovali na pobyt na našom území.





Podľa zistení polície dvaja občania Iránu za cestu zo Srbska do Nemecka zaplatili desaťtisíc eur. Migranti z Turecka a Sýrie cestovali priamo z Turecka, pričom prvý z nich údajne zaplatil prevádzačom sedemtisíc a druhý desaťtisíc eur. Cieľovou krajinou všetkých migrantov malo byť Nemecko.

Obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia a po dokázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až desať rokov. Nelegálnym migrantom z dôvodu neoprávneného pobytu na území Slovenska vydali rozhodnutie o administratívnom vyhostení do Maďarska. To znamená, že na naše územie, ako aj na územie všetkých členských štátov Európskej únie majú päťročný zákaz vstupu.

