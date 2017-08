Obranca Martin Štajnoch opúšťa Hradec Králové, vracia sa do KHL

CHANTY-MANSIJSK 1. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Štajnoch sa po dvojročnej pauze vracia do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Smeruje do Jugry Chanty-Mansijsk

Dvadsaťšesťročný bek strávil ostatné dve sezóny v českej extralige, prvú v Pardubiciach a druhú v Hradci Králové. Tretiu mal absolvovať tiež v Hradci, no všetko je napokon inak. Bojnický rodák dostal ponuku z Jugry Chanty-Mansijsk.



Vedenie českého klubu sa rozhodlo nestáť slovenskému zadákovi v ceste za návratom do kvalitnejšej súťaže. "Bolo to pre nás ťažké rozhodnutie, keďže Martin je výborný hokejista a profesionál. Dostal však ponuku, ktorá sa nemusí opakovať a my sme sa po dôkladnom zvážení všetkých okolností rozhodli nebrániť mu a súhlasili s jeho odchodom," povedal generálny manažér českého klubu Aleš Kmoníček na oficiálnom webe tímu z Hradca Králové.

Otvorené dvere pre prípadný návrat

Martin Štajnoch však má otvorené dvere pre prípadný návrat. "Dohodli sme sa, že ak jeho tím nepostúpi do play-off KHL a od Jugry dostane súhlas, dokončí sezónu u nás. Ak sa v budúcnosti rozhodne pre návrat do českej extraligy, mal by stráviť minimálne sezónu v našom klube, ak budeme mať o jeho služby záujem," dodal Kmoníček. Ruský klub zatiaľ nepotvrdil príchod Martina Štajnocha do svojho kádra.

Martin Štajnoch odohral v KHL tri sezóny za Slovan Bratislava. V nadnárodnej súťaži odohral 134 zápasov základnej časti s bilanciou 5 gólov a 18 asistencií, v play-off pridal 3 štarty (0+1). Na svojom konte má so Slovanom aj jeden slovenský titul.

