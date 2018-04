Obnova križovatky Triblavina na D1 sa odkladá, podľa ministra Érseka za to môžu aktivisti

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Výstavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec nemôže stále pokračovať pre podaný rozklad voči vydanému rozhodnutiu o zmene stavby.

Minister poslal aktivistom výzvu

Rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR zo 14. marca tohto roka podala bratislavská spoločnosť MCST, a. s. Rezort dopravy predpokladá, že práce na križovatke by mohli pokračovať v lete a trvať do roku 2020, prípadne 2021.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek na stavenisku križovatky Triblavina vo štvrtok upozornil, že stavby napádajú Občianske združenie (OZ) Triblavina a predseda Združenia domových samospráv (ZDS) v Bratislave Marcel Slávik.



"Je to veľmi zlé, lebo tu meškáme tri mesiace a túto križovatku, ktorá je v ďalšom odvolacom procese, môžeme začať stavať až v auguste. Vyzývam OZ Triblavina a tých, ktorí nemajú nič iné na práci, len aby sa odvolávali, aby s tým prestali," povedal Érsek. Ak v tom budú pokračovať, budú mať podľa neho hlavnú zodpovednosť za to, že stotisíc ľudí z okolia sa nedostane na čas do práce a ešte to bude niekoľko rokov trvať.

Brzdia aj výstavbu D4 a R7

Spomínaní aktivisti podľa ministra takto brzdia aj výstavbu úsekov D4 a R7 v rámci PPP projektu. "Nevieme to urýchliť, každý má právo sa odvolať. Ani zmenou zákona to nevieme spraviť, lebo je to európska legislatíva. Nie je to dôvod na vylúčenie občanov, ktorí sa odvolávajú, ale chceme komunikovať s občanmi, ktorí vedia čo chcú," povedal Érsek.

"Chceme, aby sa cesty budovali v rámci zákonov, ale to, čo už robia tieto občianske združenia, aktivisti, už presahuje všetky rámce," vyhlásil minister s tým, že každý mesiac prác stojí peniaze. Ministra prišli podporiť aj predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ako aj obcí a miest z Regionálneho združenia Podunajsko.



Konanie Občianskeho združenia (OZ) Triblavina, ktoré spolu s 37 fyzickými, resp. právnickými osobami podalo námietky voči žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) o povolenie zmeny stavby križovatky Triblavina ešte vlani v auguste, podľa ministerstva dopravy spôsobilo predĺženie lehoty výstavby o tri roky.

Aktivisti nesúhlasia so zmenou technického riešenia križovatky a rozšírenia D1 z pôvodných troch pruhov v každom smere so súbežnými komunikáciami, tzv. kolektormi na štyri pruhy bez kolektorov.

Práce boli pre námietky aktivistov pozastavené

Práce na križovatke Triblavina začali v roku 2015, mali trvať do roku 2017, no pre námietky aktivistov boli pozastavené. Zmluvná cena výstavby križovatky je 19,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (23,7 mil. eur vrátane DPH), zhotoviteľom je spoločnosť Porr, s. r. o. OZ Triblavina a ZDS podali v marci tohto roku rozklady aj proti predĺženiu platnosti územného rozhodnutia pre výstavbu napojenia križovatky Triblavina na cestu prvej triedy I/61.



To má vplyv na prípravu rozšírenia tejto cesty medzi Bratislavou a Sencom, ak nebude platné územné rozhodnutie, bude potrebné nové posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre túto stavbu. Aktivisti OZ Triblavina mali vlani viaceré výhrady aj v súvislosti s prípravou na rozšírenie D1 v úseku Bratislava - Triblavina.

