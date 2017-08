Obloha nad Sliačom bude patriť letcom, chýbať nebudú ani piloti vzdušných síl

„Je to jasný dôkaz toho, že to s modernizáciou našich ozbrojených síl myslíme vážne. To všetko, samozrejme, s cieľom garantovať občanom Slovenska, že vojaci sú tu vždy pre nich, pripravení pomôcť. A na to potrebujeme funkčné a akcieschopné ozbrojené sily,“ povedal minister Gajdoš. Zároveň pripomenul, že súčasné vedenie rezortu kladie rovnaký dôraz aj na modernizáciu pozemných síl.