Obhajcovia titulu Švédi začali MS v hokeji 2018 triumfom, brankár Hellberg vychytal shutout

KODAŇ 4. mája (WEbNoviny.sk) - Suverénne vstúpili do svetového šampionátu v hokeji v Dánsku obhajcovia titulu Švédi. V piatkovom večernom súboji A-skupiny Švédi zdolali Bielorusov 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Zverenci trénera Rikarda Grönborga boli od začiatku do konca zápasu pánmi na ľade kodanskej Royal Areny a o ich víťazstve nebolo pochýb.

Otáznikom bola iba výška skóre. Najmä skvelému brankárovi Michailovi Karnauchovovi, ktorý po štvrtom góle Švédov vystriedal Ivana Kulbakova, môžu Bielorusi ďakovať, že neutŕžili debakel. V tretej tretine zastavil niekoľko ťažkých nájazdov súperových hráčov, ale aj on raz inkasoval.

Úvodné dva góly švédskeho tímu padli v rozpätí 28 sekúnd v 10. min prvej tretiny, postarali sa o ne Lias Andersson a Gustav Nyquist. V 24. min zvýšil Mattias Janmark na 3:0 a o desať minút neskôr pridal jeho spoluhráč z prvého útoku severanov Rickard Rakell štvrtý gól favorita.





Keď už sa zdalo, že ďalší gól nepadne, v 57. min stanovil na konečných 5:0 Mika Zibanejad. Napokon sa teda dočkali gólu všetci traja členovai elitnej "zámorskej" formácie Švédov v zložení Zibanejad - Rakell - Janmark.

Švédi sa najbližšie predstavia v nedeľu 6. mája od 16.15 h proti Čechom, na Bielorusov čakajú už v sobotu od 16.15 h Francúzi. V A-skupine MS 2018 účinkuje aj Slovensko, ktoré začne svoju púť v sobotu od 20.15 h súbojom s Českom.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2018 - Dánsko

piatok, Royal Arena: A-skupina Švédsko - Bielorusko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Góly: 10. L. Andersson (A. Kempe, Everberg), 10. Nyquist (J. Klingberg, H. Lindholm), 24. Janmark (Rakell, Zibanejad), 34. Rakell, 57. Zibanejad (Janmark, Rakell) Vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Wehrli (Švaj.) - Lhotský (ČR), McCrank (Kan.), 10 884 divákov

Hlasy (zdroje sportbladet.se, expressen.se):

Mikael Backlund (útočník a kapitán Švédska): "Máme za sebou vydarený úvod, ktorý je aj dielom našich skvelých fanúšikov. Keď sme prišli prvýkrát na ľad a videli tie zaplnené tribúny v našich farbách, bolo to fantastické. Dodali nám veľa energie a sme za to vďační. Tlak z ich strany? To nie, skôr to vnímame ako krásnu podporu."

Mika Zibanejad (útočník Švédska): "Máme za sebou skvelý začiatok. Teraz musíme pokračovať podobným spôsobom."

Rikard Grönborg (tréner Švédska): "Spočiatku sme boli nervózni, ale naša kvalita sa prejavila už po prvom góle Anderssona. Niektorí hráči zahrali v tomto stretnutí veľmi dobre. Verím, že sa neskôr pridajú aj ďalší."

