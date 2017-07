Obhajca titulu A. Murray v osemfinále Wimbledonu nestratil set, Querrey vyhral päťsetovú drámu

LONDÝN 10. júla (WebNoviny.sk) - Britský líder svetového rebríčka tenistov Andy Murray nasadený ako prvý zvíťazil za 141 minút 7:6 (1), 6:4, 6:4 nad Francúzom Benoitom Pairem v stretnutí pondelňajšieho osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. - 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Tridsaťročný obhajca titulu Murray v prvej časti zvládol manko 2:4 a napokon nepykal za to, že na príjme v dvanástej hre nepremenil dva setbaly v rade. V druhom dejstve nedoplatil na premrhanie náskoku 3:1, dopodával sa cez štyri brejkbaly. V treťom sete rozhodol brejkom na 5:4.

Querrey vyradil Andersona

Dovedna dvojnásobný šampión v britskej metropole Murray (aj edícia 2013) bude v stredu vo štvrťfinále čeliť 29-ročnej dvadsaťštvorke "pavúka" Samovi Querreymu (28.), s ktorým má seniorskú štatistiku 7:1 a rivalita trvá od už od mládežníckej súťaže na newyorských US Open 2004.



Američanovi sa v pondelok nevypomstilo, že proti Kevinovi Andersonovi z JAR nezužitkoval štyri mečbaly v tajbrejku štvrtého setu, v ktorom spočiatku zaostával 1:5 - triumfoval 5:7, 7:6 (5), 6:3, 6:7 (11), 6:3.



"Myslím si, že som dnes zahral dobre. Možno s výnimkou zopár nevydarených gemov na servise. Bol to však môj jednoznačne najlepší zápas v doterajšom priebehu turnaja. Benoit nie je jednoduchým súperom, dokáže povyťahovať všetky predstaviteľné údery. Dva týždne dozadu som sa šetril a pociťoval som znepokojenie, ale dobre som to zvládol a odvtedy som popredvádzal kvalitné veci. Ide mi to a dúfam, že to bude pokračovať," povedal podľa webu podujatia Murray.

Murray môže napodobniť Perryho

Brit na najrýchlejšom povrchu pred Wimbledonom 2017 absolvoval iba jeden duel: v Queen´s Clube tiež v Londýne prehral s austrálskym "no-nameom" Jordanom Thompsonom a predminulý týždeň zrušil obe naplánované exhibičné rozcvičky pre problémy s bedrom.



Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray sa môže stať prvým britským úspešným obhajcom trofeje od hetriku Freda Perryho z rokov 1934 - 1936.

Dovedna trojnásobný šampión z veľkej štvorky Murray (aj US Open 2012) má na hlavnom okruhu šnúru 26 triumfov proti Francúzom, na Majors je to dokonca už 28 úspechov v rade s protivníkmi z krajiny galského kohúta.

Wimbledon - dvojhra mužov - 4. kolo (osemfinále):

