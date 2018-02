Obchodníkom na Slovensku chýbajú stovky pracovníkov, problém vidia na stredných školách

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily cítia aj obchodníci na Slovensku. Ako jeden z kľúčových problémov označujú nedostatky v štúdiu a príprave budúcich pracovníkov obchodu.

Chybu vidia najmä v zlom systéme podávania prihlášok a prijímania žiakov k štúdiu na stredných školách. Aktuálne je podľa Zväzu obchodu SR v sektore voľných približne 2 700 pracovných miest, z toho zhruba 2 300 v hlavnom pracovnom pomere.

Minimálny záujem o povolania

Stredné odborné školy totiž podľa predstaviteľov zväzu zaznamenávajú minimálny záujem žiakov a rodičov o prípravu na tieto povolania. Predsedníčka sekcie pre vzdelávania Zväzu obchodu SR Tatiana Mókosová tvrdí, že dôvodom je najmä fakt, že na gymnáziá či neskôr vysoké školy sa pri súčasnom systéme môžu hlásiť aj žiaci, ktorí nemajú reálne predpoklady na úspešné štúdium na týchto školách.



„Títo študenti potom nedosahujú výsledky, ktorý by boli predpokladom ďalšieho úspešného štúdia a často končia ako absolventi bez akejkoľvek odbornej kvalifikácie, prípadne študujú v odboroch, o ktoré nie je dostatočný záujem na trhu práce,“ dodala na utorňajšej tlačovej konferencii.

Lákadlom pre žiakov odborných škôl by podľa Mókosovej mohol byť aj systém duálneho vzdelávania. Jednou zo základných výhod tohto štúdia je, že žiaci dostanú pravidelný príjem, ktorý sa môže pohybovať až na úrovni okolo 200 eur mesačne. Zároveň v prípade dobrých výsledkov môžu dostať štipendiá, majú možnosť čerpať aj rôzne podpory napríklad na cestovanie. Navyše po úspešnom dokončení duálneho štúdia majú garantované pracovné miesto.

Najhoršie mzdové podmienky

Podľa šéfa Zväzu obchodu SR Martina Katriaka sa pritom v poslednom období sektor obchodu na Slovensku výrazne modernizoval, zlepšil podmienky pre kariérny rast ako aj mzdové podmienky. Hoci priznáva, že tie sú stále jedny z najhorších spomedzi jednotlivých odvetví ekonomiky.



Upozorňuje však napríklad aj na úspešnú iniciatívu Zväzu obchodu SR smerom k zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov, čím sa rozšíril počet voľných dní pre zamestnancov. V súčasnej situácii sa však podľa Katriaka budú musieť obchodníci zamyslieť aj nad možnosťou rozšíriť zamestnávanie cudzincov v slovenskom obchode. Ako dodal, nie je ich záujmom zatvárať obchody iba preto, že nevedia zohnať pracovníkov.

Katriak zároveň avizuje, že Zväz obchodu SR sa chce opäť pokúsiť spojiť sily so zahraničnými obchodnými reťazcami, ktorí sa pred niekoľkými rokmi z vtedajšieho Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR odčlenili a momentálne pôsobia v samostatnej organizácii SAMO.

„Sú tu dôvody, aby sme viedli rozhovory, či by nebolo možné sa vrátiť späť. Iste to nebude jednoduché, ale je tu predpoklad, že by tie rozhovory mohli vyjsť úspešným spôsobom,“ dodal Katriak.

