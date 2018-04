O2 a Matej Tóth otvárajú druhý ročník O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

BRATISLAVA 23. apríla 2018 (WBN/PR) - Popri tvrdej príprave na majstrovstvá Európy sa olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 kilometrov venuje aj športovej príprave mladej generácie v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha. V tom mu pomáha spoločnosť O2, ktorá sa stala generálnym partnerom akadémií a v rámci platformy Dobrá vec umožní vznik Športových akadémií na ďalších 40 základných školách, a to na celý školský rok zadarmo.

Tento rok sa môžu základné školy na Slovensku zaregistrovať cez platformu do súťaže o atraktívnu výhru, ktorou bude zriadenie jednej zo 40-tich O2 Športových akadémií Mateja Tótha na ich pôde. Cieľom Akadémií je naučiť deti správne a s radosťou športovať, a to na základe vlastnej prepracovanej metodiky. Do procesu sú okrem vyškolených trénerov zapojení najbližší Matejovi spolupracovníci, fyzioterapeuti i detská psychologička.

„Počas necelého roka existencie O2 ŠAMT v Akadémii športuje viac ako 1200 detí v 70 tréningových skupinách. Záujem o tento druh prípravy detí na športovanie je obrovský a je predpoklad, že od nového školského roka tieto počty rapídne narastú“, hovorí o Akadémiách ich riaditeľka Mária Bedleková.

„Cieľom O2 ŠAMT je budovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a v rámci kvalitnej všeobecnej športovej prípravy odhaliť, na čo majú talent. Do projektu chceme zapojiť širokú verejnosť, ktorá bude mať možnosť hlasovať za Dobrú vec a to zriadenie 40 Akadémií na konkrétnych školách,“ vysvetľuje Michaela Sakálová, marketingová manažérka spoločnosti O2 Slovakia.

Platforma Dobrá vec od O2 taktiež ponúka možnosť vyhrať motivačnú Roadshow pre stredné školy, ktorej cieľom je prostredníctvom silných ambasádorov mladých ľudí motivovať k tomu, aby sa nebáli ísť vlastnou cestou za svojimi snami.

O2 tak tento rok nadväzuje na úspešné projekty z minulého roka a spája ich pod spoločnú platformu O2 Dobrá vec. Vďaka nej si základné a stredné školy po celom Slovensku budú môcť zasúťažiť o získanie jednej zo 40 Športových akadémií a 24 Roadshows na svojej pôde.

Informácie o O2 ŠAMT a o platforme Dobrá vec je možné získať na a spot s Matejom Tóthom si môžete pozrieť na: .





