O šokujúcu víťazku olympijského super G Ledeckú sa „bijú“ dvaja tréneri

PJONGČANG 20. februára (WebNoviny.sk) - Češka Ester Ledecká je nepochybne zatiaľ najväčším prekvapením zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu.

Dvadsaťdvaročná pražská rodáčka totiž šokovala celý svet triumfom v super G v zjazdovom lyžovaní, keďže doteraz zbierala úspechy v snoubordingu v paralelných disciplínach.

Cieľ je zlato v snoubordingu

Od minulého týždňa je všetko inak, všetci už musia brať Ester Ledeckú aj ako elitnú zjazdárku. Po zisku zlata v super G mnohí očakávali jej útok na medaily aj v zjazde, ona sa však pod piatimi kruhmi sústredí na boj o najcennejší kov v snoubordingu, v paralelnom obrovskom slalome je úradujúcou svetovou šampiónkou.

Ledecká, ktorá je prvým športovcom na ZOH, ktorý súťaží v alpskom lyžovaní i snoubordingu, po senzačnom triumfe v super G vtipkovala, že jej výsledok môže vyvolať iskrivú debatu medzi oboma jej trénermi v spomenutých disciplínach.





"Možno bude môj lyžiarsky tréner po dnešku trocha dotieravý. Môj tréner snoubordingu ma však chce na snouborde. Je to ako keby ste mali otca a matku, ktorí si striedajú svoje deti," citoval Ledeckú Olympijský informačný servis (OIS).

Chce jazdiť stále viac a viac

V skutočnosti sú obaja tréneri priatelia. "Nie sú medzi nami žiadne problémy. Ak by prišla ku mne a povedala, chcem robiť zjazd, povedal by som jej: ,Žiaden problém. Je to jej kariéra," reaguje Američan Justin Reiter, Ledeckej kouč pre snoubording.





"Rešpektujem jej želanie. Niekedy na ňu tlačím, ale tento rok je hlavný cieľ snoubording. Zlato v lyžovaní je veľký bonus. Justin a ja sme priatelia. Ester má väčšiu šancu získať ďalšie zlato v snoubordingu než v zjazde," povedal jej lyžiarsky tréner Tomáš Bank.

"Lyžovanie jej pomáha, pretože je rýchlejšia. Pri snoubordingu to musí cítiť ako pomalý pohyb. Jej súperky nikdy neboli také rýchle ako je ona. Jediný problém je, že nikdy nechce zísť zo svahu, stále chce jazdiť viac a viac," dodal.

