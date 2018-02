O raketových lyžiach či medaile v posteli. Prečítajte si zaujímavé výroky z olympiády

PJONGČANG 23. februára (WebNoviny.sk) - Prehľad zaujímavých výrokov z 23. februára na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu.

„Ruky sa mi triasli, no telo si pamätalo, čo som toľkokrát robila na tréningu.“

Krasokorčuliarka Alina Zagitovová z tímu Olympijských športovcov z Ruska po zisku zlatej medaily vyzdvihla dôležitosť tréningu.



„Obzrela som sa a videla tam Britt (Brittany Phelanovú, pozn.), bol to najlepší moment môjho života.“

Kanadská akrobatická lyžiarka Kelsey Serwová získala zlato v skikrose, striebro pre jej najlepšiu kamarátku a krajanku.

„Naše lyže dnes boli ako rakety.“

Serwová našla príčinu úspechu.

„Napokon som ju dala na nočný stolík, bolo to predsa trochu nepohodlné.“

Americká hokejistka Monique Lamoureuxová-Morandová si vzala zlatú medailu do postele, no toto rozhodnutie prehodnotila.



„Prvýkrát som korčuľovala akoby v hmle. Tieto štyri minúty sú historickou chvíľou, patria len mne celý svet sa štyri minúty pozerá len na mňa.“

Napokon strieborná krasokorčuliarka Jevgenija Medvedevová z tímu Olympijských športovcov z Ruska o svojom voľnom programe.

„Ako fanúšik hovorím, že je to skvelé, teší ma vidieť toto odvetvie rásť. Ako Kanaďana, ktorý chce vyhrať všetko, ma to štve.“

Kanadský reprezentant v curlingu Marc Kennedy hodnotí rozvoj odvetvia, ktorý má za následok aj to, že „javorové listy“ v Pjongčangu zostali bez medaily v mužskej i ženskej súťaži.



„Hokej hráte, nebežíte ho.“

Člen hokejového tímu Olympijských športovcov z Ruska Pavel Daciuk sfúkol štatistiku, ktorá odhalila, že v semifinálovom zápase proti Česku (3:0) na ľade odkorčuľoval najviac spomedzi aktérov.

