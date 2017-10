O projekte vodnej elektrárne Ipeľ rozhodne trh a investor

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) - Výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ necháva štát na rozhodnutí súkromného investora. „Realizácia projektu bude závisieť od vývoja medzinárodného trhu s elektrinou a rozhodnutí strategického investora, ktorý sa má na realizácii tohto projektu podieľať,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v pravidelnej ročnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny.

Vodnú elektráreň Ipeľ chcela ešte pred dvoma rokmi postaviť bratislavská akciová spoločnosť Hyco. Firme sa začiatkom roka 2015 podarilo získať pre svoj projekt od ministerstva hospodárstva osvedčenie. Bez spomínaného osvedčenia nemôže investor začať výstavbu energetického zdroja či infraštruktúry.

Číňania investorom

Osvedčenie vydal rezort hospodárstva na projekt prečerpávacej vodnej elektrárne s výkonom 560 megawattov. Investor ju chcel postaviť v katastrálnom území Ďubákovo a Ipeľský Potok nad vodnou nádržou Málinec.

Spomínaná spoločnosť Hyco vznikla zhruba rok pred vydaním ministerského osvedčenia. Podľa portálu finstat.sk v minulom roku nemala firma s jediným zamestnancom žiadne tržby a skončila v strate takmer 11 tisíc eur. Podľa medializovaných informácií by sa na výstavbe vodnej elektrárne mohli podieľať aj Číňania.





Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s týždenným cyklom prečerpávania bol v minulosti už viackrát avizovaný. Ministerstvo považuje tento dlho plánovaný zdroj elektriny za významný, hlavne pre svoj veľký potenciál pri poskytovaní podporných služieb. „Vybudovaním prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ by sa výrazným spôsobom zvýšila spoľahlivosť dodávok elektriny na území Slovenska, nakoľko by išlo o flexibilný zdroj s vynikajúcimi regulačnými schopnosťami,“ konštatoval rezort. Ministerstvo však na druhej strane upozorňuje, že pripojenie takej veľkej vodnej elektrárne do prenosovej siete by si vyžiadalo veľké investície do slovenskej elektrizačnej sústavy.

Veľké investície do elektrizačnej sústavy

Ministerstvo predpokladá, že v prípade záujmu zo strany strategického investora o realizáciu veľkej vodnej elektrárne Ipeľ, by jej uvedenie do prevádzky bolo pre Slovensko potrebné niekedy po roku 2030. „Pre dosiahnutie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny do roku 2030, pri predpoklade dokončenia už rozostavaných objektov a predpokladanej realizácie projektov obnoviteľných zdrojov, nebude potrebná výstavba ďalších väčších zdrojov,“ myslí si ministerstvo.





Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ by s týždenným cyklom prečerpávania bola schopná presúvať víkendovú “prebytkovú” energiu z jadrových elektrární do obdobia špičkového zaťaženia v pracovných dňoch.

Pritom by táto vodná elektráreň bola optimálnym vyrovnávacím prvkom nárazovej výroby veterných a fotovoltických elektrární. Podľa starej energetickej politiky, platnej do konca roka 2014, výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ si mala vyžiadať zhruba 900 miliónov eur a mala mať výkon 600 megawattov.

