Novými ambasádormi Stars for Stars sú Veronika Velez-Zuzulová a Ján Volko

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Hviezdne obsadenie má nový reklamný spot Nadácie Stars for Stars, ktorý v piatok prezentovali zástupcovia organizácie, ktorá už niekoľko rokov cielene podporuje výkonnostný rast niektorých nádejných slovenských športovcov.

Nové tváre

V novej kampani sú aktérmi najrýchlejší Európan v behu na 100 m na halových MS 2018 v Birminghame Ján Volko, najúspešnejšia slovenská zjazdová lyžiarka v histórii Veronika Velez-Zuzulová, skúsený hokejový reprezentant a tréner Zdeno Cíger a úradujúca majsterka sveta a Európy junioriek a žien vo fitnes Kristína Juricová.

Novými tvárami v tejto kampani sú Ján Volko a Veronika Velez-Zuzulová. Šprintér bratislavského klubu Hraj na tie nohy (BK HNTN) je veľmi dobrým dôkazom, že úspešný športovec môže vyrásť aj v skromných slovenských podmienkach, v ktorých slovenská športová obec z rôznych dôvodov funguje už niekoľko rokov.

Stačí mať chuť a snahu niečo dokázať. Práve na skromnosť a cieľavedomosť 21-ročného slovenského šprintéra poukázala v rozhovore s agentúrou SITA aj Veronika Velez-Zuzulová.

Stretla Volka prvýkrát

"Janka Volka som stretla prvýkrát práve pri tvorbe tohto nového spotu. Doteraz som iba vnímala jeho pekné výsledky, ktoré dosiahol minulý a tento rok na veľkých podujatiach. Som rada, že som ho spoznala. Presvedčila som sa, že to naozaj skromný človek, ktorý húževnato dokáže ísť za svojimi túžbami a snami. Z rozhovoru s ním som mala veľmi dobrý pocit.



Aj on môže byť pre mnohých malých športovcov veľkým vzorom, tak ako som pre mnohých ním bola ja," uviedla 33-ročná Veronika Velez-Zuzulová, ktorá nedávno ukončila dlhú a úspešnú kariéru.

Nie sú to len silné reči

"Ľudia z Nadácie Stars for Stars mi ponúkli pozíciu ambasádora pred touto zimnou sezónou. Nemusela som dlho rozmýšľať. Nadáciu registrujem už niekoľko rokov, som rada, že môžem byť jej súčasťou. Je to pre mňa pocta, lebo tento projekt nie je o veľkých sľuboch a silných slovách. Je to nadácia, ktorá naozaj pomáha mladým slovenským športovcom," zdôraznila Veronika Velez-Zuzulová, ktorá počas svojej kariéry vyhrala päť pretekov Svetového pohára.

Podľa nej aj pekné výsledky tenistky Viktorie Kužmovej svedčia o tom, že táto nadácia nepodporuje talenty iba silnými rečami, ale pomáha im v športovom raste cieľavedomo a intenzívne: "To sú veci, ktoré ma oslovili. Preto som do toho bez zbytočne dlhého rozmýšľania išla," zdôraznila Veronika Velez Zuzulová.

Bez podpory akadémie by nedosahovali také výsledky

"Z kolektívnych športov podporujeme Hokejovú akadémiu Zdena Cígera, v ktorej sa už šesť rokov pripravuje 20 malých hokejistov," pripomenul manažér nadácie Miroslav Masarčin. Práve Zdeno Cíger, ktorý je dlhoročnou tvárou tejto nadácie, pripomenul, že bez podpory projektu Stars for Stars by jeho akadémia nemohla dosahovať také výsledky, aké už dlhšie dosahuje.

"Teší ma, že šesť chlapcov, ktorí pred šiestimi rokmi v našej hokejovej akadémii začínali, sú dnes súčasťou reprezentačného výberu do 15 rokov. Verím, že postupne sa počet našich chlapcov v reprezentačných výberoch bude zvyšovať. Teší nás, že chlapcov postupne posúvame výkonnostne ďalej nie iba po hokejovej stránke, lebo naša akadémia nie je iba o športe.

Učíme ich žiť v kolektíve, učíme ich disciplíne, základnej hygiene, čistote, samostatnosti, chystáme ich na prechod od žiakov k dorastencom a juniorom. Sme radi, že z nich postupne vyrastajú mladí športovci, ktorí si budú vedieť v živote poradiť," hovoril o svojej akadémii jej zakladateľ a hybná sila celého projektu Zdeno Cíger.

Pri výchove mladých hokejistov sme zaostali

"V areáli na Drieňovej ulici máme vytvorené veľmi dobré podmienky aj vďaka podpore ľudí zo Stars for Stars. Vieme, čo všetko pre nás robia, čím nám pomáhajú naplniť naše vízie pri výchove novej generácie hokejistov. Práve vo výchove hokejovej mlade sme zaostali za svetom, práve v tejto oblasti musíme veľa naprávať, aby nám ten vlak neušiel ešte viac," zdôraznil bývalý dlhoročný československý a slovenský hokejový reprezentant.

"Keďže sme iba dvaja tréneri, medzi mladými chlapcami sme prakticky každý deň, každý víkend. Je to síce veľká zodpovednosť a vyťaženosť, no my sme radi, že sme s nimi v neustálom kontakte. Možno aj preto nám pravidelne chodia žiadosti o prijatie ďalších malých hokejistov. Žiaľ, naše kapacity sú naplnené, nemáme možnosti ich rozširovať. Preto s chlapcami, ktorých v akadémii v súčasnosti máme, pracujeme najlepšie, ako vieme," konštatoval Zdeno Cíger.

Podporujú aj individuálnych športovcov

Okrem jeho akadémie Stars for Stars podporuje aj individuálnych športovcov z niekoľkých odvetví. Spomenutá nadácia pomáha Tomášovi Košíkovi (zjazdové lyžovanie), Viktórii Kužmovej, Damianovi Brnovi (obaja tenis), Kristíne Juricovej (fitnes), Miroslavovi Pavlakovi (biatlon), Soni Stanovskej (vodný slalom), Matejovi Hliničanovi (bedminton).

Výkonnostný rast Viktorie Kužmovej, ktorú nadácia začala podporovať pred štyrmi rokmi, je dôkazom, že vložené prostriedky boli investované veľmi rozumne. Mladá Košičanka pred štyrmi rokmi bola okolo 450. miesta v rebríčku WTA v dvojhre, v súčasnosti je na 106. mieste, na prahu svetovej stovky ženského tenisu.

O svojom talente presvedčila aj minulý víkend v zápase Fed Cupu v Bielorusku, kde pri tesnej prehre 2:3 vybojovala oba slovenské body. Z pozície doterajšej tímovej trojky sa bez problémov ocitla v pozícii líderky slovenskej ženskej fedcupovej reprezentácie.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.