Novým slovenským prezidentom chce byť aj bankár, ktorý mal údajne zbiť svoju manželku

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Bankár Imrich Béreš spúšťa petičnú kampaň, ktorou chce získať podporu na prezidentskú kandidatúru. Od toho, ako petícia dopadne, sa rozhodne, či bude alebo nebude kandidovať na prezidenta.

Ak kandidovať bude, bude kandidovať ako občiansky kandidát, nebude sa uchádzať o podporu žiadnej politickej strany. Náklady na petíciu aj kampaň si podľa svojich slov bude platiť sám, nebude žiadať verejnosť o finančné príspevky.

Na pondelňajšej tlačovej besede sa mali pôvodne zúčastnil aj členovia petičného výboru – herec Milan Kňažko aj emeritný arcibiskup Róbert Bezák.

Údajne zbil svoju manželku

Béreš ale vysvetlil, že pre medializované informácie o svojom súkromí ich požiadal, aby neprišli. totiž minulý týždeň zverejnil lekársku správu, podľa ktorej jeho exmanželka Zuzana pred 15 rokmi uviedla, že ju manžel napadol.

To Béreš rázne odmietol, radí sa s právnikmi, aké kroky ďalej v tomto prípade podnikne. „Moja exmanželka sa vyjadrila, dala svoje stanovisku, nemám k tomu čo ďalej dodať,“ povedal Béreš.

Podľa lekárskej správy, ktorú Denník N zverejnil, údajne Béreš svoju manželku zbil pred 15 rokmi, vraj bol opitý. Podľa správy Zuzana Bérešová vtedy išla na Kramáre, kde lekárom povedala, že ju manžel „surovo napadol“.

V pondelok Béreš povedal, že má pochybnosti o pravosti lekárskej správy, nevie ani, či jeho exmanželka išla vtedy do nemocnice.

Bérešová žiada o rešpektovanie súkromia

Bérešová vo vyhlásení, ktoré poslala portálu WebNoviny.sk uviedla, že nemá záujem o akýkoľvek kontakt s médiami a žiada o rešpektovanie súkromia, najmä s ohľadom na synov.

"K autentickosti zverejnenej lekárskej správy a údajnému incidentu som sa vyjadrila pred 15 rokmi na polícii, kde som celú udalosť poprela a dodnes ju považujem za formu diskreditácie môjho bývalého manžela. Týmto je pre mňa celá záležitosť uzavretá," napísala Bérešová a dodala, že napriek rozchodu je a bol jej bývalý manžel vynikajúci a starostlivý otec, ktorému vždy záležalo na dobrej výchove a vzdelaní našich synov.

"I pri prekonávaní ťažkých chvíľ pri úmrtí nášho prvého syna a vážnej diagnóze tretieho, chcem vyzdvihnúť našu spoločnú snahu a vzájomný rešpekt, ktorými sa nám podarilo tieto nesmierne tragické chvíle prekonať. Doteraz máme korektné a slušné vzťahy," uzavrela Bérešová svoje vyhlásenie k medializovanej kauze.

Radil sa aj s rodinou a priateľmi

Béreš k svojej možnej kandidatúre povedal, že prvé výzvy, aby kandidoval, začal dostávať pred rokom. „Radil som sa s rodinou, s priateľmi aj neznámymi ľuďmi. Výsledkom je súhlas na to, aby bola spustená petícia,“ povedal Béreš s tým, že na jeseň je pripravený vstúpiť do súťaže. Avizoval, že chce zozbierať 30-tisíc podpisov, čo je dvojnásobok počtu, ktorý vyžaduje zákon.

Béreš odpovedal aj na otázky týkajúce sa protestov a požiadavky na odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara. Ocenil, že protesty sú slušné, je presvedčený, že budú viesť k lepšej spoločnosti. To, či Gašpar odíde, je podľa neho v kompetencii ministra vnútra, on by však na mieste Gašpara odstúpil.

Ako povedal, zatiaľ má len malý tím na zbieranie hlasov v petícii na podporu kandidatúry. Tím si začne budovať, keď bude rozhodnutý, či do kandidatúry pôjde.

Imrich Béreš sa narodil v Ružomberku, vyštudoval ekonómiu. V rokoch 1993 – 1994 bol riaditeľom protokolu v Kancelárii prezidenta SR. Po odchode od prezidenta Michala Kováča sa venoval bankárstvu, neskôr spojil svoje meno so stranou ANO Pavla Ruska. Pôsobil ako poslanec NR SR, v roku 2003 sa mandátu poslanca vzdal, odišiel do predstavenstva Prvej stavebnej poisťovne, kde pôsobí dodnes.

