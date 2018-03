Nový odborový zväz polície vyzýva Kaliňáka a Gašpara k odchodu

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Nový odborový zväz polície (NOZP) verejne vyzval prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a ministra vnútra Roberta Kaliňáka na odstúpenie zo svojich funkcií.

Ako ďalej agentúru SITA informoval predseda zväzu Vojtech Klučarovský, dôvera občanov je podľa nich nevyhnutná pre plnenie policajných úloh a zachovanie právneho poriadku SR.

"V súvislosti s nedávnou tragickou udalosťou, vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, bolo pre nás zdrvujúce počuť verejnú výzvu matky zavraždenej a jej prosbu o vyšetrovanie tohto ohavného činu iným nezávislým orgánom, ako je Policajný zbor, lebo nám nedôveruje," uvádza sa vo vyhlásení zväzu.



Bez ohľadu na to, či táto strata dôvery je, alebo nie je vinou policajného prezidenta a ministra vnútra, podľa zväzu ostáva faktom, že ich zotrvanie vo funkciách vedie k rýchlej erózii dôvery občanov SR v nestrannosť, nezávislosť a objektivitu Policajného zboru. "To my, príslušníci Policajného zboru, nemôžeme dopustiť. Neprispievajte k rastu neúcty k inštitúciám a k úpadku právneho štátu!" uzatvára Nový odborový zväz polície vo vyhlásení.

Podľa predsedu NOZP Klučarovského združuje organizácia približne 500 policajtov, ktorí neboli spokojní s fungovaním Odborového zväzu polície v SR (OZP). Za cieľ si združenie stanovilo poukazovať na nedostatky v systéme fungovania polície a tiež jej odpolitizovanie.

