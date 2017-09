Nový minister školstva by mohol byť známy čoskoro, Fico sa vrátil k odvolaniu Plavčana

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko by mal predstaviť meno nového ministra školstva v krátkom čase. Ako povedal premiér Robert Fico v relácii RTVS Sobotné dialógy, nový minister by sa už mohol zúčastniť budúcu stredu na rokovaní vlády.

Pokiaľ ide o nového šéfa rezortu školstva, Fico očakáva, že mu nové meno predseda SNS Danko každú chvíľu oznámi. Premiér uviedol, že ho Danko pravidelne informuje o tom, ako ďaleko je, pokiaľ ide o výber ministra. „Nájsť pripraveného človeka nie je jednoduché. Môžem ale potvrdiť, že predseda SNS je veľmi blízko ku konkrétnemu menu,“ povedal s tým, že keďže rezort je v pôsobnosti národniarov, meno bude rešpektovať.





Premiér sa v relácii vrátil i k odvolaniu Petra Plavčana. Uviedol, že mu je jedno, o koho ide, pokiaľ je podozrenie z korupcie, bude tvrdo konať. „Je jedno, kto by bol na mieste Plavčana, konal by som rovnako. Bolo to principiálne rozhodnutie a stojím si za ním,“ povedal Fico.

Odmietol ale odvolanie ministra práce Jána Richtera za kauzu Čistý deň. Podľa Fica minister nemôže niesť zodpovednosť za to, čo sa deje v súkromnom zariadení. Mimoriadnu schôdzu k odvolaniu označil za smiešnu. Pokiaľ ide o nejakú rekonštrukciu vlády, Fico priznal, že ministri prichádzajú a odchádzajú, nikto nikdy nemá istotu, že vydrží štyri roky, ale toto nebolo predmetom žiadnej diskusie v rámci koalície.

